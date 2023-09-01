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За Международным круглым столом обсудили важность книги в современном обществе

01 сентября 2023 17:18
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Новости Беларуси. Наша история и настоящее – в буквах. Накануне 30-го Дня белорусской письменности в Минске известные писатели, политологи, аналитики и обозреватели обсудили значение книги в жизни современного общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За Международным круглым столом обсудили важность книги в современном обществе-1

По словам участников Международного круглого стола, чтение во все времена оставалось актуальным, и сегодня издательское и писательское дело уверенно набирает обороты. По мнению экспертов, книга имеет колоссальное значение как для отдельного человека, так и для страны в целом. В Беларуси книжному делу уделяется особое внимание. Проводятся книжные ярмарки, пополняются фонды библиотек. Популяризации книги способствует и ежегодный День белорусской письменности, который пройдет в Городке 2 и 3 сентября.

За Международным круглым столом обсудили важность книги в современном обществе-4

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:
Мысль только одна, что она не утратила, а обрела еще более ярко-обостренное значение. Книга – это мысли. Книга – это цель, которую сегодня определяют мыслящие, думающие люди – элиты, не побоюсь этого слова, люди, которые стремятся осознавать, куда движется общество в самых разных проявлениях.

За Международным круглым столом обсудили важность книги в современном обществе-7

Международный круглый стол – событие традиционное. Его формат предполагает в том числе онлайн-подключение авторов книг. Это дает возможность максимально расширить аудиторию, обсудить сюжетные линии произведений прошлого и настоящего, найти различия и то, что объединяет книги на протяжении столетий.

# Книги # общество # Игорь Бузовский # Фотофакт

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