«Стали большой такой дружной семьёй». Что говорят белорусы, которые участвуют в традиционных автопробегах?

Новости Беларуси. Тысячи белорусов в минувшую субботу, 31 октября, – и это уже стало доброй традицией – вновь отправились в путь, на этот раз в Гродно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Участники автопробега «За единую Беларусь!» своей сплоченностью показали – нашу страну и наш народ нельзя разделить и разменять. Юлия Артюх – ведущая СТВ, многодетная мама и завсегдатай субботних заездов тоже отправилась в путь. А перед отправлением побеседовала с теми, кто неравнодушен к будущему своей страны.

Юлия Артюх, ведущая СТВ:

Скажите, пожалуйста, вы – постоянная участница автопробегов. Какие у вас ощущения, что поменялось в этой традиции? Может быть, стало больше людей? Как вас встречают в регионах? Ваше мнение. Мы – постоянные участники республиканских автопробегов, это пятый наш республиканский автопробег. Вы знаете, эмоции просто зашкаливают. Здесь такой позитив, здесь такие открытые, жизнерадостные люди. С ними очень приятно общаться. Ну и, конечно, хочется сказать, что люди встречают очень эмоционально во всех городах: выходят, машут, улыбаются, плачут. Ну, конечно же, находятся и такие, которые показывают нам самые непристойные знаки. Но я хочу сказать, что такие люди просто показывают уровень своей культуры и уровень своего развития. Мы на них не обижаемся.

Мы очень любим автопробег. Можно сказать, что мы не участвовали только в одном автопробеге – первом. Все остальные разы мы были. Участвуем всей семьей: мама, папа, муж – то есть мы все вместе. Ребеночек наш ждет, где-то смотрит по телевизору. Да, это наша большая семья теперь, позитивная семья. Мы получаем положительные эмоции, хотим подарить их нашей стране. Этого очень сейчас не хватает.

Мы очень переживаем за то, что происходит на улицах сейчас. Мы против того, чтобы радикализация ситуации происходила. Мы хотим спокойно, мирно жить дальше. И я надеюсь, эта традиция останется у нас на долгие годы: ездить вместе по нашей Родине, у нас такие прекрасные места, такие красивые города, мы объехали практически всю Беларусь.

Я участвую с самого начала, наверное, в организации пробегов. С каждым разом мы видим новых людей, мы видим больше улыбок, больше позитива. В регионах встречают отлично, прекрасно, в Бресте был вообще замечательный прием и в Могилеве. Люди выходят на трассу, несмотря на погодные условия, дождь, ветер – не важно. Люди выходят, люди встречают с государственными флагами, люди приветствуют, плачут, неоднократно это было замечено. То есть, конечно, настрой очень классный. Очень эмоционально, очень позитивно. Я вижу патриотически настроенных людей, которые любят свою Родину, любят свой флаг, любят свою страну, поддерживают Президента, поддерживают его политику. Это очень радует, и мы каждый раз ждем, как праздник. Каждый автопробег для нас – это праздник.

За последние пару месяцев, вот как длятся наши автопробеги, они уже стали традиционные, появилось очень много единомышленников, друзей. Мы действительно настолько сплотились и сдружились, можно считать, что мы стали большой такой дружной белорусской семьей. Жизнь изменилась в корне, абсолютно. Я думаю, что мы, белорусы, еще более станем дружелюбными, и мир будет все-таки на нашей земле. Юлия Артюх:

Каждые выходные вы выезжаете с друзьями, и я вместе с вами, скажите, пожалуйста, что поменялось? Большее количество участников? Как вас встречают в регионах?

Ну, участников становится больше и больше, многие присоединяются. Приезжаешь, каждый раз видишь новые лица. Регионы очень нравятся тем, что действительно в регионах очень большая поддержка нас, то есть, фактически, населенные пункты, особенно мелкие. Непередаваемые эмоции, когда выходят люди, бабушки, говорят «спасибо», «с богом». Ну, наверное, только ради этого стоит ездить. Юлия Артюх:

Скажите, пожалуйста, вы как-то иначе посмотрели на Беларусь нашу родную, потому что во многих областях побывали? Какие-то эмоции от самих белорусов? Ну, по Беларуси я и раньше достаточно много ездил. Эмоции… Любая, в принципе, такая нестандартная ситуация как трафарет выявляет истинное лицо человека. Очень приятно видеть действительно много патриотов. Больше людей стало интересоваться своей историей, больше людей начало как-то проявлять патриотизм, это на самом деле очень хорошо.

Вы знаете что, я – коренной житель города Минска. Посещая наши регионы, я говорю честно, я каждый раз открываю для себя что-то новое. Получается даже взглянуть на те исторические факты, которые я уже знал, которые преподавали нам в школе. Ты с учетом своего возраста, с учетом этой обстановки, которая сейчас у нас происходит, смотришь на это совершенно под другим углом. Поэтому ну очень много нового. То есть после каждого раза я, когда приезжаю домой, разговариваю со своими внуками, мне есть рассказать что-то новое, поэтому присоединяйтесь к нам.