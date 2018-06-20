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«Для будущих поколений история имеет большое значение». В минском аэроклубе ДОСААФ появился мемориал в честь Героев СССР и России

20 июня 2018 13:56
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Новости Беларуси. В минском аэроклубе ДОСААФ появился мемориал в честь выпускников – Героев СССР и Героев России. Торжественная церемония открытия памятника прошла 20 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Для будущих поколений история имеет большое значение». В минском аэроклубе ДОСААФ появился мемориал в честь Героев СССР и России-1

«Для будущих поколений история имеет большое значение». В минском аэроклубе ДОСААФ появился мемориал в честь Героев СССР и России-3

На обелиске – имена 15 человек. Отдельная часть посвящена подвигу Леонида Бутелина. В первые часы войны 22-летний летчик сбил немецкий самолет. Умирая, он сумел посадить машину.

К памятной плите легли цветы от летчиков, представителей оборонного ведомства, а также духовенства.

«Для будущих поколений история имеет большое значение». В минском аэроклубе ДОСААФ появился мемориал в честь Героев СССР и России-6

«Для будущих поколений история имеет большое значение». В минском аэроклубе ДОСААФ появился мемориал в честь Героев СССР и России-8

Николай Мочанский, директор минского аэроклуба ДОСААФ:
Было долгом, задачей и честью в преддверии 75-летия победы открыть такой мемориал нашим выпускникам, нашим летчикам, которые непосильный вклад вложили в эту победу.

Можно будет прийти, посмотреть на историю, поклониться этим людям, отдать дань уважения этим людям.

«Для будущих поколений история имеет большое значение». В минском аэроклубе ДОСААФ появился мемориал в честь Героев СССР и России-11

Евгений Фролов, летчик-испытатель, герой России:
Для будущих поколений история имеет большое значение. Это такой потенциал, который помогает в жизни добиваться успехов.

Добавим, мемориалом в аэроклубе не ограничатся. В ближайшее время в честь выдающихся выпускников здесь откроют музей.

«Для будущих поколений история имеет большое значение». В минском аэроклубе ДОСААФ появился мемориал в честь Героев СССР и России-14

«Для будущих поколений история имеет большое значение». В минском аэроклубе ДОСААФ появился мемориал в честь Героев СССР и России-16

# Памятники Минска # общество # Николай Мочанский # Евгений Фролов # Фотофакт

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