«Для будущих поколений история имеет большое значение». В минском аэроклубе ДОСААФ появился мемориал в честь Героев СССР и России

Новости Беларуси. В минском аэроклубе ДОСААФ появился мемориал в честь выпускников – Героев СССР и Героев России. Торжественная церемония открытия памятника прошла 20 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К памятной плите легли цветы от летчиков, представителей оборонного ведомства, а также духовенства.

На обелиске – имена 15 человек. Отдельная часть посвящена подвигу Леонида Бутелина. В первые часы войны 22-летний летчик сбил немецкий самолет. Умирая, он сумел посадить машину.

Николай Мочанский, директор минского аэроклуба ДОСААФ:

Было долгом, задачей и честью в преддверии 75-летия победы открыть такой мемориал нашим выпускникам, нашим летчикам, которые непосильный вклад вложили в эту победу.

Можно будет прийти, посмотреть на историю, поклониться этим людям, отдать дань уважения этим людям.