Осторожно, кишечная палочка! Санэпидслужбы Могилёва запретили детям купаться во всех водоёмах города

Новости Беларуси. В Могилеве не осталось ни одного безопасного водоема, где могли бы купаться дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Санслужбы обнаружили в воде бактерии кишечной палочки. Если она попадет в организм, отравление и длительное лечение гарантировано.

Девятилетняя Алиса на летних каникулах почти каждый день приходит на Печерское озеро. Разумеется, с родителями. Уверена: нежное солнце и теплая вода – лучший отдых.

Алиса Василенко, житель Могилева:

Зачем ездить на море, если можно и тут купаться? О том, что уже нельзя, девочка впервые услышала от нас. Еще вчера этот водоем оставался единственным в Могилеве, где можно было купаться детям. Они и сейчас купаются. На информационном стенде появилось предупреждение об опасности. Но родители и дети, как правило, приходят на озеро отдыхать, а не читать объявления. «Если нам запретят купаться, это будет очень плохо». В Могилёве не осталось ни одного безопасного водоёма для купания детей

Специалисты санэпидслужбы каждую неделю берут пробы в водоемах. Последний анализ показал: эта вода не отвечает микробиологическим нормам. В ней обнаружены бактерии кишечной палочки. Проблема на Печерском озере возникла из-за жаркой, сухой погоды и большого количества отдыхающих. Два официальных пляжа еще раньше были закрыты санслужбой, и люди хлынули сюда. Через неделю-две запрет на купание детей, возможно, снимут, а может быть и другой сценарий – запретят купаться и взрослым.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Одна из серьезных проблем – водоросли. Печерское озеро с каждым днем зарастает всё больше и больше. Отплываем немного в сторону от пляжа и вот она – настоящая плантация подводных растений.

Михаил Дракин, дежурный по Печерской спасательной станции Могилевской областной организации ОСВОД:

Водоросли оказывают негативное влияние на качество воды в озере. Когда человек терпит бедствие на воде, из-за водорослей происходит накручивание на винт катера, и катер может не успеть оказать помощь человеку.