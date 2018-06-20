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Осторожно, кишечная палочка! Санэпидслужбы Могилёва запретили детям купаться во всех водоёмах города

20 июня 2018 13:25
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Новости Беларуси. В Могилеве не осталось ни одного безопасного водоема, где могли бы купаться дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Санслужбы обнаружили в воде бактерии кишечной палочки. Если она попадет в организм, отравление и длительное лечение гарантировано.

Осторожно, кишечная палочка! Санэпидслужбы Могилёва запретили детям купаться во всех водоёмах города-1

Осторожно, кишечная палочка! Санэпидслужбы Могилёва запретили детям купаться во всех водоёмах города-3

Девятилетняя Алиса на летних каникулах почти каждый день приходит на Печерское озеро. Разумеется, с родителями. Уверена: нежное солнце и теплая вода – лучший отдых.

Осторожно, кишечная палочка! Санэпидслужбы Могилёва запретили детям купаться во всех водоёмах города-6

Алиса Василенко, житель Могилева:
Зачем ездить на море, если можно и тут купаться?

О том, что уже нельзя, девочка впервые услышала от нас. Еще вчера этот водоем оставался единственным в Могилеве, где можно было купаться детям. Они и сейчас купаются. На информационном стенде появилось предупреждение об опасности. Но родители и дети, как правило, приходят на озеро отдыхать, а не читать объявления.

«Если нам запретят купаться, это будет очень плохо». В Могилёве не осталось ни одного безопасного водоёма для купания детей

Осторожно, кишечная палочка! Санэпидслужбы Могилёва запретили детям купаться во всех водоёмах города-9

Осторожно, кишечная палочка! Санэпидслужбы Могилёва запретили детям купаться во всех водоёмах города-11

Специалисты санэпидслужбы каждую неделю берут пробы в водоемах. Последний анализ показал: эта вода не отвечает микробиологическим нормам. В ней обнаружены бактерии кишечной палочки.

Проблема на Печерском озере возникла из-за жаркой, сухой погоды и большого количества отдыхающих. Два официальных пляжа еще раньше были закрыты санслужбой, и люди хлынули сюда. Через неделю-две запрет на купание детей, возможно, снимут, а может быть и другой сценарий – запретят купаться и взрослым.

Осторожно, кишечная палочка! Санэпидслужбы Могилёва запретили детям купаться во всех водоёмах города-14

Юрий Прокопенко, СТВ:
Одна из серьезных проблем – водоросли. Печерское озеро с каждым днем зарастает всё больше и больше. Отплываем немного в сторону от пляжа и вот она – настоящая плантация подводных растений.

Осторожно, кишечная палочка! Санэпидслужбы Могилёва запретили детям купаться во всех водоёмах города-17

Михаил Дракин, дежурный по Печерской спасательной станции Могилевской областной организации ОСВОД:
Водоросли оказывают негативное влияние на качество воды в озере. Когда человек терпит бедствие на воде, из-за водорослей происходит накручивание на винт катера, и катер может не успеть оказать помощь человеку.

Осторожно, кишечная палочка! Санэпидслужбы Могилёва запретили детям купаться во всех водоёмах города-20

На еще одном популярном в Могилеве озере – Гребеневском – запрет на купание действует уже несколько лет. Водоем облюбовали чайки и вытеснили отсюда людей. Чтобы озера не превратились в болота, их нужно капитально чистить. Но денег в городском бюджете на это просто нет.

Осторожно, кишечная палочка! Санэпидслужбы Могилёва запретили детям купаться во всех водоёмах города-23

Осторожно, кишечная палочка! Санэпидслужбы Могилёва запретили детям купаться во всех водоёмах города-25

# Водоемы Беларуси # общество # Михаил Дракин # Юрий Прокопенко # Фотофакт

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