«Если образовались бутоны, надо их выщипать»: сажаем пионы правильно

Роскошный пион – полноправный король лета. Недолговечный, но удивительно красивый цветок идеально подходит для выращивания в наших широтах.

Но всё же, чтобы вырастить по-настоящему впечатляющий куст пионов, нужно знать некоторые секреты.

Валентина Гайшун, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Для правильной посадки выкапывается большая яма. Если почва у вас песчаная, добавляем полведра глины. Для того, чтобы задерживалась влага. Если у вас глинистая почва – на дно ямы добавляется песок, чтобы не было застоя влаги. Далее, оптимальный вариант, если есть органические удобрения. Органических удобрений можно добавить полведра и ведро. Наверх – хорошую землю, плодородную. И только после этого ставится делёнка. Делёнка ставится на центр ямы. И надо проследить, чтобы почки на песчаной земле были закрыты на 5 сантиметров, на глинистой – на три сантиметра.

Если пион посадить слишком высоко – он может вымерзнуть зимой. Если глубоко – не увидите хорошего цветения. Валентина Гайшун:

В следующем году эти побеги, посаженные пионы бывают обычно слабенькие. Если образовались бутоны, обязательно надо их выщипать. Если очень хочется посмотреть, что вы купили, какой цветок, один бутончик оставьте. Но имейте в виду, что первое цветение – это ещё цветение не типичное.

Если при посадке вы добавляли органические удобрения – то подкармливать пионы в следующие два года не обязательно. Если же вы этого не сделали – то вам непременно понадобятся подкормки. Валентина Гайшун:

С весны, как обычно – азотные удобрения. Где-то после цветения – фосфор, калий для закладки почек. И для пионов обязательно рыхление.

И – внимательно следите, не болеет ли ваш куст пионов. Валентина Гайшун:

Если появились коричневые бутончики во время вегетации, значит, у вас есть серая гниль. Надо обработать с самой весны каким-нибудь препаратов, содержащим медь. И рыхление. И тогда пионы обязательно вам «аддзячаць».

Древние греки считали пион символом долголетия, и верили, что он изгоняет злых духов и лечит от многих болезней. В Китае куст пиона – это символ богатства и благополучия. Если герой китайской легенды достигает вершины могущества, он непременно сажает куст пионов – как знак своих достижений.