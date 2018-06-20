«Атлетам понравится наш новый стадион». Меньше суток остаётся до открытия обновлённого стадиона «Динамо» в Минске

Новости Беларуси. Репетиции в режиме нон-стоп. Стадион «Динамо» готовится к открытию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Весь день на площадке проходят генеральные прогоны торжественной церемонии, которая состоится 21 июня.
Все детали шоу тщательно прорабатываются. Организаторы ожидают полностью заполненные трибуны.
«Ожидается приезд президента Международной ассоциации лёгкой атлетики». Стадион «Динамо» в ожидании церемонии открытия
Отметим, что стадион вмещает более 20 тысяч зрителей. В начале открытия красочным станет музыкально-спортивное представление. Более сотни участников перфоманса вынесут на поле большой белорусский флаг. Здесь же свое эффектное выступление покажут и черлидеры.
Ксения Шевченко, участник церемонии открытия стадиона «Динамо»:
Номер будет – выбросы, флайера будут летать, очень красиво. Мы танцуем с помпонами. Будет красиво! Приходите, смотрите!
Анна Иванова, участник церемонии открытия стадиона «Динамо»:
Новый стадион мне нравится. Он придает совершенно другой внешний вид нашему городу. Заниматься здесь очень удобно, комфортно. Очень хорошая трава, хорошие дорожки. Я думаю, что предстоящий чемпионат по легкой атлетике пройдет отлично, и атлетам понравится наш новый стадион.
Интересно будет увидеть и момент запуска обратного отсчета до II Европейских игр. Символично, что в день открытия стадиона останется ровно год до их начала. «Динамо» станет одной из площадок, где начнется их официальное открытие и пройдут многие турниры.
Завершится же завтрашняя торжественная часть красочным пиротехническим шоу.