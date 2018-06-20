«Атлетам понравится наш новый стадион». Меньше суток остаётся до открытия обновлённого стадиона «Динамо» в Минске

Новости Беларуси. Репетиции в режиме нон-стоп. Стадион «Динамо» готовится к открытию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Весь день на площадке проходят генеральные прогоны торжественной церемонии, которая состоится 21 июня.

Отметим, что стадион вмещает более 20 тысяч зрителей. В начале открытия красочным станет музыкально-спортивное представление. Более сотни участников перфоманса вынесут на поле большой белорусский флаг. Здесь же свое эффектное выступление покажут и черлидеры.

Ксения Шевченко, участник церемонии открытия стадиона «Динамо»: Номер будет – выбросы, флайера будут летать, очень красиво. Мы танцуем с помпонами. Будет красиво! Приходите, смотрите!

Анна Иванова, участник церемонии открытия стадиона «Динамо»:

Новый стадион мне нравится. Он придает совершенно другой внешний вид нашему городу. Заниматься здесь очень удобно, комфортно. Очень хорошая трава, хорошие дорожки. Я думаю, что предстоящий чемпионат по легкой атлетике пройдет отлично, и атлетам понравится наш новый стадион.

Интересно будет увидеть и момент запуска обратного отсчета до II Европейских игр. Символично, что в день открытия стадиона останется ровно год до их начала. «Динамо» станет одной из площадок, где начнется их официальное открытие и пройдут многие турниры.

Завершится же завтрашняя торжественная часть красочным пиротехническим шоу.