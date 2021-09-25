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Минчанка об осенних ярмарках: я довольна, не нужно ездить по магазинам, толкаться в очередях

25 сентября 2021 12:35
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Новости Беларуси. В Минске развернулись осенние ярмарки. Самая масштабная – возле «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчанка об осенних ярмарках: я довольна, не нужно ездить по магазинам, толкаться в очередях-1

На прилавках разнообразная продукция со всех регионов Беларуси, есть свежие овощи и фрукты, мясо, кулинарные изделия и товары от ремесленников. Все по приятным ценам. Причем завсегдатаи уже знают, где самая вкусная грудинка и у кого самая свежая рыба.

Минчанка об осенних ярмарках: я довольна, не нужно ездить по магазинам, толкаться в очередях-4

Я довольна ярмарками. Огромную благодарность я выражаю от жителей микрорайона Чижовка в первую очередь администрации Заводского района и городской администрации за то, что смогли организовать для людей ярмарку, чтобы не ездить по магазинам, не толкаться в очередях, спокойно пройти по этим рядам, выбрать товар нужный, отовариться, купить.

Минчанка об осенних ярмарках: я довольна, не нужно ездить по магазинам, толкаться в очередях-7

Отметим, что сезонная торговля продолжится и завтра, 26 сентября. Ярмарки организуют во всех районах города.

# Торговля в Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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