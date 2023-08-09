«Длина составляет 274 метра». В Молодечно ремонт путепровода через улицу Виленскую завершат весной 2024-го
Новости Беларуси. До конца года в Минской области выполнят около 30 тысяч квадратных метров ямочного ремонта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На особом контроле и реконструкция мостовых сооружений.
Так, масштабные работы проводят в Молодечно. Здесь реконструируют автомобильно-пешеходный путепровод на улице Виленской. Он соединяет центр города с его южной частью. Строительные работы ведутся в два этапа без полного перекрытия движения, так как на участке высокий транспортный поток. Завершить работы на одной половине путепровода планируют уже к ноябрю. По окончании ремонта заменят ограждение, покрытие пешеходной дорожки и уложат свежий асфальт. Полностью транспортное движение возобновят уже весной.
Юрий Хальпуков, заместитель директора УП «Коммунальник»:
Длина составляет 274 метра. Проектом предусмотрено выполнить работы по демонтажу полотна, устройству монолитного полотна, устройству усиления опор, замене перильного барьерного ограждения, а также устройству четырех деформационных швов. Над остальными опорами устраивается непрерывная проезжая часть, что повышает прочность мостового сооружения.
Всего в Молодечно дорожное покрытие обновят на 14-ти улицах. Работы по благоустройству дворовых территорий выполнены на 70 %. Устанавливают в городе и новые декоративные конструкции. Так, на главной площади возле гостиницы появилась аллея любви с арками, скамейками и подсветкой.