«Длина составляет 274 метра». В Молодечно ремонт путепровода через улицу Виленскую завершат весной 2024-го

Новости Беларуси. До конца года в Минской области выполнят около 30 тысяч квадратных метров ямочного ремонта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На особом контроле и реконструкция мостовых сооружений.

Так, масштабные работы проводят в Молодечно. Здесь реконструируют автомобильно-пешеходный путепровод на улице Виленской. Он соединяет центр города с его южной частью. Строительные работы ведутся в два этапа без полного перекрытия движения, так как на участке высокий транспортный поток. Завершить работы на одной половине путепровода планируют уже к ноябрю. По окончании ремонта заменят ограждение, покрытие пешеходной дорожки и уложат свежий асфальт. Полностью транспортное движение возобновят уже весной.