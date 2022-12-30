В Мингорисполкоме обсудили изменения в Налоговом кодексе и развитие предпринимательского сектора

Новости Беларуси. В 2022 году в Минской области создана тысяча новых коммерческих организаций, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В качестве ИП зарегистрировано более 3 тысяч человек.

В Миноблисполкоме обсудили вопросы развития предпринимательского сектора. Стоит отметить, что удельный вес платежей в бюджет, уплаченных в январе – сентябре 2022 года субъектами малого и среднего бизнеса, в общих поступлениях области составил почти 50 %. Также речь шла об изменениях в Налоговый кодекс Беларуси.

Сергей Найдович, заместитель председателя Минского областного совета по развитию предпринимательства:

Предпринимателей сейчас волнуют два вопроса. Это, конечно, 713-е постановление с регулированием цен, потолком цен, возможностью внесения изменений, дополнений. Что касается Налогового кодекса, то предприниматели сейчас задают вопросы, как этим пользоваться, потому что изменения происходят, так как появляется новый вид деятельности либо услуги как профессиональный доход. Нужны ли кассовые аппараты, нужны ли какие-то другие документы, которые будут оприходовать эту выручку.