Звонки из банка и вредоносные программы в гаджетах. Как работают преступники в сети? Анонс программы «Постскриптум»

Новости Беларуси. Преступники массово уходят в сеть. Стремительный рост новых технологий имеет свою обратную сторону: киберпреступления развиваются так же быстро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый белорус, пользующийся интернетом, может стать жертвой информационного бандитизма, даже не подозревая об этом.

Преступления в онлайн-формате или темная сторона всеобщей информатизации.

Андрей Малашкевич, заместитель начальника управления центрального аппарата ГКСЭ:

Преступники развиваются, и мы также развиваемся. И главная задача экспертов – это быть чуть-чуть впереди.

Звонки из банка, беды виртуальных друзей и вредоносные программы в наших гаджетах. Как работают преступники в сети и почему, несмотря на профилактику, жертвы добровольно расстаются с финансами?

Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

Жертвой может стать кто угодно, независимо от возраста, пола. Среди потерпевших у нас встречались и лица, которые представляют ту же IT-сферу.