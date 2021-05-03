Звонки из банка и вредоносные программы в гаджетах. Как работают преступники в сети? Анонс программы «Постскриптум»
Новости Беларуси. Преступники массово уходят в сеть. Стремительный рост новых технологий имеет свою обратную сторону: киберпреступления развиваются так же быстро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждый белорус, пользующийся интернетом, может стать жертвой информационного бандитизма, даже не подозревая об этом.
Преступления в онлайн-формате или темная сторона всеобщей информатизации.
Андрей Малашкевич, заместитель начальника управления центрального аппарата ГКСЭ:
Преступники развиваются, и мы также развиваемся. И главная задача экспертов – это быть чуть-чуть впереди.
Звонки из банка, беды виртуальных друзей и вредоносные программы в наших гаджетах. Как работают преступники в сети и почему, несмотря на профилактику, жертвы добровольно расстаются с финансами?
Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:
Жертвой может стать кто угодно, независимо от возраста, пола. Среди потерпевших у нас встречались и лица, которые представляют ту же IT-сферу.
Что такое киберпреступления и как не попасться на удочку мошенников? Расскажут эксперты программы «Постскриптум» во вторник, 4 мая, в 19:00 на телеканале СТВ.