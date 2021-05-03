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Звонки из банка и вредоносные программы в гаджетах. Как работают преступники в сети? Анонс программы «Постскриптум»

03 мая 2021 17:34
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Новости Беларуси. Преступники массово уходят в сеть. Стремительный рост новых технологий имеет свою обратную сторону: киберпреступления развиваются так же быстро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый белорус, пользующийся интернетом, может стать жертвой информационного бандитизма, даже не подозревая об этом.

Звонки из банка и вредоносные программы в гаджетах. Как работают преступники в сети? Анонс программы «Постскриптум»-1

Преступления в онлайн-формате или темная сторона всеобщей информатизации.

Звонки из банка и вредоносные программы в гаджетах. Как работают преступники в сети? Анонс программы «Постскриптум»-4

Андрей Малашкевич, заместитель начальника управления центрального аппарата ГКСЭ:
Преступники развиваются, и мы также развиваемся. И главная задача экспертов – это быть чуть-чуть впереди.

Звонки из банка и вредоносные программы в гаджетах. Как работают преступники в сети? Анонс программы «Постскриптум»-7

Звонки из банка, беды виртуальных друзей и вредоносные программы в наших гаджетах. Как работают преступники в сети и почему, несмотря на профилактику, жертвы добровольно расстаются с финансами?

Звонки из банка и вредоносные программы в гаджетах. Как работают преступники в сети? Анонс программы «Постскриптум»-10

Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:
Жертвой может стать кто угодно, независимо от возраста, пола. Среди потерпевших у нас встречались и лица, которые представляют ту же IT-сферу.

Звонки из банка и вредоносные программы в гаджетах. Как работают преступники в сети? Анонс программы «Постскриптум»-13

Что такое киберпреступления и как не попасться на удочку мошенников? Расскажут эксперты программы «Постскриптум» во вторник, 4 мая, в 19:00 на телеканале СТВ.

# Интернет-мошенничество # общество # Юлия Бешанова # Андрей Малашкевич # Алексей Новаш # Фотофакт

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