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Диверсанты из Украины обстреляли машину в 80 км от белорусской границы

02 марта 2023 13:31
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Тревожные сообщения приходят 2 марта из Брянской области. По данным местных СМИ, в селе Любечане группа украинских диверсантов – их, по предварительным данным, десятки человек – открыла огонь по автомобилю с людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате один мужчина погиб, 10-летний ребенок ранен. Ему уже сделали операцию, сейчас он находится в больнице. Террорестическая группировка рассеялась по двум направлениям – Любечане и Сушаны.

В эти минуты проводится спецоперация по уничтожению боевиков, сообщили в ФСБ России.

Диверсанты из Украины обстреляли машину в 80 км от белорусской границы-1

В заложниках у террористов могут находиться до шести человек. Село Любечане находится примерно в 80 километрах от белорусской границы. В связи с происходящим в Госпогранкомитете нашей страны заявили, что у ведомства достаточно сил и средств для обеспечения безопасности рубежей. Охрана белорусско-украинского участка границы ведется в усиленном режиме.

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# ЧП # общество # Фотофакт

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