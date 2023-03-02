Диверсанты из Украины обстреляли машину в 80 км от белорусской границы

Тревожные сообщения приходят 2 марта из Брянской области. По данным местных СМИ, в селе Любечане группа украинских диверсантов – их, по предварительным данным, десятки человек – открыла огонь по автомобилю с людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате один мужчина погиб, 10-летний ребенок ранен. Ему уже сделали операцию, сейчас он находится в больнице. Террорестическая группировка рассеялась по двум направлениям – Любечане и Сушаны.

В эти минуты проводится спецоперация по уничтожению боевиков, сообщили в ФСБ России.