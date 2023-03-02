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ФСБ России проводит операцию по уничтожению украинских диверсантов в Брянской области

02 марта 2023 11:03
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Тревожные сообщения приходят сегодня, 2 марта, из Брянской области. По данным местных СМИ, в нескольких селах группы украинских диверсантов открыли огонь по автомобилю с людьми, в результате чего один человек погиб, еще один ранен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Федеральной службе безопасности России сообщили, что в эти минуты в приграничном районе проводится операция по уничтожению боевиков. В заложниках у террористов могут находиться до шести человек. В связи с происходящим представитель Госпогранкомитета Беларуси заявил, что у ведомства достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность на наших рубежах. Охрана белорусско-украинского участка границы ведется в усиленном режиме.

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# Граница # Фотофакт

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