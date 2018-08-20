«Крадут ребёнка!»: 9 месяцев не видела сына, а отец его снова отобрал (видео драки за малыша)

Так бывает, что бывшие супруги объявляют друг другу «холодную войну», и в играх без правил вооружаются самым дорогим. Здесь и слово, и дело, и клевета – на что готовы родители, когда ребёнок один, а семьи уже не существует? И что делать тому, кто, несмотря на судебные разбирательства, оказался за бортом родительских интересов. Каждые полчаса без вести пропадает ребёнок, каждого второго – похищают. Сегодня этой проблеме уделяют много внимания – защитить маленького человека призваны многочисленные организации и их программы.

Но есть момент, который долгое время в различных странах мира вызывает массу вопросов. Как быть, если сами родители кладут маленького человека на алтарь несложившихся отношений, делая жертвой? Используют для манипуляции и многократного шантажа. Ирина и Александр встретились, полюбили друг друга, родился Андрюша. Когда семейная лодка стала крениться, разойтись, как в море корабли, не смогли. Глава семейства всячески препятствовал разводу, а потерпев фиаско, решил пойти ва-банк и вооружился самым дорогим – ребёнком.

Ирина Мороз:

После Дня матери, 15 октября он приехал с милицией, с друзьями ночью, забрал ребёнка. И с тех пор, ребёнок больше не ночевал со мной ни разу. Я приходила туда с милицией, я звонила в звонки, выключали звонки. Так 1,5-летний Андрейка оказался втянут во взрослую игру когда-то любящих, а сейчас люто друг друга ненавидящих родителей.

Жизнь Ирины превратилась в гонки за сыном по инстанциям и марафон за справедливостью. Многочисленные заседания, и решение – малыш должен остаться с мамой. Но считаться с белорусскими законами и постановлением суда бывший супруг не собирается и открыто на него зевает. 9 месяцев Ирина ждала сынишку домой. Ждала, что судебный исполнитель, наконец, сделает свою работу и вернёт ребёнка. Когда отчаяние достигло апогея, молодая женщина решила действовать самостоятельно, заручившись лишь поддержкой сотрудников милиции.

Ирина Мороз:

Когда их машина заезжала во двор, патрульная машина стала так, чтобы они не успели закрыть забор. Бабушка схватила Андрея и начала бежать в дом, чтобы его спрятать. И я бы оттуда никак не достала. Мы её удерживали. И еле-еле моя свекровь бывшая отдала мне моего же сына. Мы провели в милиции больше 3 часов. Потом он из милиции пытался его прямо выкрасть, он уже шёл к выходу с ребёнком на руках. В итоге как-то через «чёрный ход»… Поехали, просто помчались в другую деревню, и ехали окольными путями, потому что они стояли и караулили, пока я выйду. Это произошло 2 августа, но уже спустя пять дней отец мальчика снова громко заявил о себе.

Любительская видеосъёмка:

Я не уйду никуда. Отдай мне Андрея, я его столько времени не видела! У меня забирают сына!!! Крадут ребёнка!

Схватка за ребёнка, ничуть не уступающая киноаналогам. Трагедия на детской судьбе, и сегодня в центре столицы Синеокой очередные разборки.

Любительская видеосъёмка:

Ребёнок плачет, отдай маме ребёнка!

Психологи предупреждают: подобные ситуации пагубно влияют на неокрепшую психику ребёнка и могут спровоцировать многочисленные проблемы в будущем. Виталий Семак, психотерапевт:

Ситуация, которая сложнее, чем ребёнок может решить. То бишь, это – запредельный какой-то уровень стресса. Его хватают, куда-то увозят, потом возвращают. Подобное чувствует жертва киднеппинга, когда человека похищают против его воли перевозят в другое место, что-то с ним делают. Чему можно в этой ситуации научиться? Ничему. Можно только страдать.

Между тем, законодательство разных стран по-разному трактует похищение или удержание ребёнка одним из родителей. В Испании закон позволяет завести уголовное дело в тот самый миг, как только один из родителей увозит ребёнка без согласия второго. Чтобы избежать наказания – лишения свободы до четырех лет – у родителя есть 24 часа, чтобы сообщить второму о местонахождении малыша. И вернуть, как можно быстрее. Но что делать Ирине в белорусских реалиях?

Дарина Гулюта, юрист:

Лицо не вправе самоуправно, без привлечения органов опеки и попечительства нарушать решение суда. Отец не может забрать ребёнка. Данные действия могут квалифицироваться, как гражданская правовая ответственность. Мать может обратиться с исковым заявлением в суд, где будет заявлено требование об отобрании ребёнка у отца, а также может быть заявлено требование об ограничении или лишении возможности отца видеться с ребёнком. Официально минчанка находится в декрете, без ребёнка. Последние разборки закончились предсказуемо – Александр снова отобрал сына.