«Крадут ребёнка!»: 9 месяцев не видела сына, а отец его снова отобрал (видео драки за малыша)
Так бывает, что бывшие супруги объявляют друг другу «холодную войну», и в играх без правил вооружаются самым дорогим. Здесь и слово, и дело, и клевета – на что готовы родители, когда ребёнок один, а семьи уже не существует? И что делать тому, кто, несмотря на судебные разбирательства, оказался за бортом родительских интересов.
Каждые полчаса без вести пропадает ребёнок, каждого второго – похищают.
Сегодня этой проблеме уделяют много внимания – защитить маленького человека призваны многочисленные организации и их программы.
Но есть момент, который долгое время в различных странах мира вызывает массу вопросов. Как быть, если сами родители кладут маленького человека на алтарь несложившихся отношений, делая жертвой?
Используют для манипуляции и многократного шантажа.
Ирина и Александр встретились, полюбили друг друга, родился Андрюша. Когда семейная лодка стала крениться, разойтись, как в море корабли, не смогли. Глава семейства всячески препятствовал разводу, а потерпев фиаско, решил пойти ва-банк и вооружился самым дорогим – ребёнком.
Ирина Мороз:
После Дня матери, 15 октября он приехал с милицией, с друзьями ночью, забрал ребёнка.
И с тех пор, ребёнок больше не ночевал со мной ни разу.
Я приходила туда с милицией, я звонила в звонки, выключали звонки.
Так 1,5-летний Андрейка оказался втянут во взрослую игру когда-то любящих, а сейчас люто друг друга ненавидящих родителей.
Жизнь Ирины превратилась в гонки за сыном по инстанциям и марафон за справедливостью. Многочисленные заседания, и решение – малыш должен остаться с мамой. Но считаться с белорусскими законами и постановлением суда бывший супруг не собирается и открыто на него зевает.
9 месяцев Ирина ждала сынишку домой.
Ждала, что судебный исполнитель, наконец, сделает свою работу и вернёт ребёнка. Когда отчаяние достигло апогея, молодая женщина решила действовать самостоятельно, заручившись лишь поддержкой сотрудников милиции.
Ирина Мороз:
Когда их машина заезжала во двор, патрульная машина стала так, чтобы они не успели закрыть забор. Бабушка схватила Андрея и начала бежать в дом, чтобы его спрятать. И я бы оттуда никак не достала. Мы её удерживали. И еле-еле моя свекровь бывшая отдала мне моего же сына.
Мы провели в милиции больше 3 часов.
Потом он из милиции пытался его прямо выкрасть, он уже шёл к выходу с ребёнком на руках. В итоге как-то через «чёрный ход»… Поехали, просто помчались в другую деревню, и ехали окольными путями, потому что они стояли и караулили, пока я выйду.
Это произошло 2 августа, но уже спустя пять дней отец мальчика снова громко заявил о себе.
Любительская видеосъёмка:
Я не уйду никуда.
Отдай мне Андрея, я его столько времени не видела! У меня забирают сына!!!
Крадут ребёнка!
Схватка за ребёнка, ничуть не уступающая киноаналогам.
Трагедия на детской судьбе, и сегодня в центре столицы Синеокой очередные разборки.
Любительская видеосъёмка:
Ребёнок плачет, отдай маме ребёнка!
Психологи предупреждают: подобные ситуации пагубно влияют на неокрепшую психику ребёнка и могут спровоцировать многочисленные проблемы в будущем.
Виталий Семак, психотерапевт:
Ситуация, которая сложнее, чем ребёнок может решить.
То бишь, это – запредельный какой-то уровень стресса.
Его хватают, куда-то увозят, потом возвращают. Подобное чувствует жертва киднеппинга, когда человека похищают против его воли перевозят в другое место, что-то с ним делают. Чему можно в этой ситуации научиться? Ничему. Можно только страдать.
Между тем, законодательство разных стран по-разному трактует похищение или удержание ребёнка одним из родителей. В Испании закон позволяет завести уголовное дело в тот самый миг, как только один из родителей увозит ребёнка без согласия второго. Чтобы избежать наказания – лишения свободы до четырех лет – у родителя есть 24 часа, чтобы сообщить второму о местонахождении малыша. И вернуть, как можно быстрее.
Но что делать Ирине в белорусских реалиях?
Дарина Гулюта, юрист:
Лицо не вправе самоуправно, без привлечения органов опеки и попечительства нарушать решение суда.
Отец не может забрать ребёнка.
Данные действия могут квалифицироваться, как гражданская правовая ответственность. Мать может обратиться с исковым заявлением в суд, где будет заявлено требование об отобрании ребёнка у отца, а также может быть заявлено требование об ограничении или лишении возможности отца видеться с ребёнком.
Официально минчанка находится в декрете, без ребёнка. Последние разборки закончились предсказуемо – Александр снова отобрал сына.
Ирина Мороз:
Я засыпаю, я смотрю на его фотографии, вспоминаю, как мы играли. Больше всего радости испытала, когда забрала его, он повис на шею, когда он обнимает, говорит: «Мама, ложись со мной».
Когда он рядом, нам так хорошо.
А когда его нет – сложно.
Андрюша растёт на радость папе, однако без материнского тепла, колыбельных и сказки на ночь. Так кто всё же должен поставить жирную точку в родительском споре и решить судьбу ребёнка? Скорее всего, навести порядок в жизни маленького человечка способны лишь те, кто эту самую жизнь ему подарил. Осталось только разобрать по кирпичам китайскую стену непонимания.