«Я его создал за одно занятие». Посмотрите, каких роботов собирают дети в Несвижской гимназии

Новости Беларуси. Образование в ІТ-формате. Современный STEM-класс открылся в Несвижской гимназии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Теперь у детей есть возможность изучать современные технологии и программирование, проводить научные эксперименты. Для этого созданы все условия. В распоряжении учащихся современные ноутбуки, 3D-принтер и интерактивная парта. Уделили внимание и робототехнике – мальчики и девочки теперь сами могут писать программы и собирать роботов из конструкторов Lego. В Вилейской средней школе открылся STEM-класс

Михаил Малец, учащийся гимназии:

Это робот-баскетболист. Он выполняет ряд последовательных функций: захват мяча в клешни, передача его на катапульту и бросок мяча в кольцо. Сейчас я вам это продемонстрирую.

Евгений Корсак, учащийся гимназии:

Я разработал робота-шпиона. Со взмахом руки он издает звуки. Сейчас я вам это продемонстрирую.

Олег Каменков, учащийся гимназии:

Мне нравится конструировать роботов. Например, вот этот робот – я его создал за одно занятие, и он называется робот-пчела. Он пролетает и опыляет цветок. Сейчас я продемонстрирую, как он работает.