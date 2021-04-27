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«Я его создал за одно занятие». Посмотрите, каких роботов собирают дети в Несвижской гимназии

27 апреля 2021 13:37
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Новости Беларуси. Образование в ІТ-формате. Современный STEM-класс открылся в Несвижской гимназии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Я его создал за одно занятие». Посмотрите, каких роботов собирают дети в Несвижской гимназии-1

Теперь у детей есть возможность изучать современные технологии и программирование, проводить научные эксперименты. Для этого созданы все условия. В распоряжении учащихся современные ноутбуки, 3D-принтер и интерактивная парта. Уделили внимание и робототехнике – мальчики и девочки теперь сами могут писать программы и собирать роботов из конструкторов Lego.

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«Я его создал за одно занятие». Посмотрите, каких роботов собирают дети в Несвижской гимназии-4

Михаил Малец, учащийся гимназии:
Это робот-баскетболист. Он выполняет ряд последовательных функций: захват мяча в клешни, передача его на катапульту и бросок мяча в кольцо. Сейчас я вам это продемонстрирую.

«Я его создал за одно занятие». Посмотрите, каких роботов собирают дети в Несвижской гимназии-7

Евгений Корсак, учащийся гимназии:
Я разработал робота-шпиона. Со взмахом руки он издает звуки. Сейчас я вам это продемонстрирую.

«Я его создал за одно занятие». Посмотрите, каких роботов собирают дети в Несвижской гимназии-10

Олег Каменков, учащийся гимназии:
Мне нравится конструировать роботов. Например, вот этот робот – я его создал за одно занятие, и он называется робот-пчела. Он пролетает и опыляет цветок. Сейчас я продемонстрирую, как он работает.

«Я его создал за одно занятие». Посмотрите, каких роботов собирают дети в Несвижской гимназии-13

На базе гимназии уже семь лет работает ресурсный центр для младших школьников. Здесь ребята проводят исследования, которые представляют на различных конкурсах, где часто завоевывают призовые места.

# Школы в Беларуси # общество # Михаил Малец # Евгений Корсак # Олег Каменков # Фотофакт

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