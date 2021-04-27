Подошли к дверям подъезда. В Уручье во двор одной из многоэтажек забрели козы

Новости Беларуси. Во двор одной из многоэтажек на улице Шафарнянской в Уручье заглянули козы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Во двор одной из многоэтажек на улице Шафарнянской в Уручье заглянули козы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Видео, которое появилось в сети, сняла местная жительница.
Видно было, что козы заблудились. Попробовав на вкус саженец дерева во дворе, они направились к дороге.
Неравнодушные жители помогли животным перейти улицу и проводили коз к частному сектору. Там они нашли свою хозяйку.