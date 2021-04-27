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Подошли к дверям подъезда. В Уручье во двор одной из многоэтажек забрели козы

27 апреля 2021 13:30
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Новости Беларуси. Во двор одной из многоэтажек на улице Шафарнянской в Уручье заглянули козы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подошли к дверям подъезда. В Уручье во двор одной из многоэтажек забрели козы-1

Видео, которое появилось в сети, сняла местная жительница.

Подошли к дверям подъезда. В Уручье во двор одной из многоэтажек забрели козы-4

Видно было, что козы заблудились. Попробовав на вкус саженец дерева во дворе, они направились к дороге.

Подошли к дверям подъезда. В Уручье во двор одной из многоэтажек забрели козы-7

Неравнодушные жители помогли животным перейти улицу и проводили коз к частному сектору. Там они нашли свою хозяйку.

# Домашние животные # общество # Фотофакт

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