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Жемчужные ванны, магнитотурботрон, массаж грудной клетки. Как восстанавливают после коронавируса в санаториях Минской области?

27 апреля 2021 14:14
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Новости Беларуси. Жемчужные ванны, свежий воздух и чистое питание. В санаториях Минской области продолжается реабилитация пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жемчужные ванны, магнитотурботрон, массаж грудной клетки. Как восстанавливают после коронавируса в санаториях Минской области?-1

В здравницах на Нарочи медики одни из первых разработали программу восстановления органов дыхания у людей, в том числе переболевших вирусом COVID-19. Лечение рассчитано на период от 7 до 14 дней. Пациентам предлагается комплексная программа. Среди процедур лазерное облучение крови, углекислые ванны, магнитотурботрон, массаж грудной клетки, бассейн и лечебная физкультура. Безусловный эффект дают и прогулки на свежем воздухе.

Жемчужные ванны, магнитотурботрон, массаж грудной клетки. Как восстанавливают после коронавируса в санаториях Минской области?-4

Николай Стрелец, заместитель директора по медицинской части санатория:
Наша разработанная программа реабилитации после перенесенных пневмоний, в том числе COVID-асоциированных, дает неплохие результаты. Потому что в принципе мы всю программу разрабатывали согласно приказу Министерства здравоохранения, их рекомендаций. И, имея достаточно богатую базу лечебную, мы предоставляем максимум из возможного, что пойдет на пользу.

Жемчужные ванны, магнитотурботрон, массаж грудной клетки. Как восстанавливают после коронавируса в санаториях Минской области?-7

Ежемесячно в санатории проходят реабилитацию более 150 человек, переболевших коронавирусом. Кстати, большое внимание уделяют и мерам профилактики – установлены рециркуляторы воздуха, проводится регулярная дезинфекция помещений.

# Коронавирус # общество # Николай Стрелец # Фотофакт

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