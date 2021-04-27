Жемчужные ванны, магнитотурботрон, массаж грудной клетки. Как восстанавливают после коронавируса в санаториях Минской области?

Новости Беларуси. Жемчужные ванны, свежий воздух и чистое питание. В санаториях Минской области продолжается реабилитация пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Жемчужные ванны, свежий воздух и чистое питание. В санаториях Минской области продолжается реабилитация пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В здравницах на Нарочи медики одни из первых разработали программу восстановления органов дыхания у людей, в том числе переболевших вирусом COVID-19. Лечение рассчитано на период от 7 до 14 дней. Пациентам предлагается комплексная программа. Среди процедур лазерное облучение крови, углекислые ванны, магнитотурботрон, массаж грудной клетки, бассейн и лечебная физкультура. Безусловный эффект дают и прогулки на свежем воздухе.
Николай Стрелец, заместитель директора по медицинской части санатория:
Наша разработанная программа реабилитации после перенесенных пневмоний, в том числе COVID-асоциированных, дает неплохие результаты. Потому что в принципе мы всю программу разрабатывали согласно приказу Министерства здравоохранения, их рекомендаций. И, имея достаточно богатую базу лечебную, мы предоставляем максимум из возможного, что пойдет на пользу.
Ежемесячно в санатории проходят реабилитацию более 150 человек, переболевших коронавирусом. Кстати, большое внимание уделяют и мерам профилактики – установлены рециркуляторы воздуха, проводится регулярная дезинфекция помещений.