Прямой эфир

Директор сельхозпредприятия «Совхоз» Городок» Александр Барышников знает, как привлечь специалистов на село

22 сентября 2013 17:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В 20 км от районного центра Узда находится агрогородок Войково. Для местных жителей есть вся необходимая инфраструктура - магазины, амбулатория, средняя школа и детский сад. Здесь же находится и сельхозпредприятие «Совхоз» Городок». Почти полтора года у руля хозяйства Александр Барышников. Молодой руководитель в свои 32 года смог из числа отстающих вывести сельхозпредприятие в крепкие середняки, а по некоторым показателям и вовсе в число лидеров.

О сельхозпредприятии и его руководителе в программе «Центральный регион» на СТВ.

# общество # Сельское хозяйство

Другие новости рубрики

Все новости
Долгострои в Минске. Как бороться за свое жилье, если нет критерия занесения застройщика в «черный список»?
22 сентября 2013 09:07

Долгострои в Минске. Как бороться за свое жилье, если нет критерия занесения застройщика в «черный список»?

Пенсионерка создала театр для детей
21 сентября 2013 16:57

Пенсионерка создала театр для детей

Кадеты из России и Беларуси 21 сентября почтили память погибших в Великой Отечественной войне
21 сентября 2013 15:27

Кадеты из России и Беларуси 21 сентября почтили память погибших в Великой Отечественной войне