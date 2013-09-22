Директор сельхозпредприятия «Совхоз» Городок» Александр Барышников знает, как привлечь специалистов на село

Новости Беларуси. В 20 км от районного центра Узда находится агрогородок Войково. Для местных жителей есть вся необходимая инфраструктура - магазины, амбулатория, средняя школа и детский сад. Здесь же находится и сельхозпредприятие «Совхоз» Городок». Почти полтора года у руля хозяйства Александр Барышников. Молодой руководитель в свои 32 года смог из числа отстающих вывести сельхозпредприятие в крепкие середняки, а по некоторым показателям и вовсе в число лидеров.

О сельхозпредприятии и его руководителе в программе «Центральный регион» на СТВ.