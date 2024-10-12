Осеннее благоустройство – во всех районах Минска прошёл субботник

Трудолюбие и объединение ради общих результатов и комфорта жизни. Сегодня много говорим о традициях, которые чтят в Беларуси, в том числе с советских времен, на благо всей страны и каждого ее жителя. Одна из таких акций-долгожителей – субботник. 12 октября осеннее благоустройство прошло с участием трудовых коллективов, неравнодушных горожан, работников коммунальных служб, учащихся колледжей, а также школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Первомайском районе работали на пяти площадках. Около тысячи человек поучаствовали в «Эстафете полезных дел». Навели порядок на дворовых территориях. Осень дает о себе знать. Время избавляться от опавшей листвы. Чище стали тротуары и пешеходные дорожки. Также во дворах жилых домов были высажены более 200 кустарников и 90 деревьев.

– Мы учимся в колледже МГК торговли и коммерции. Это недалеко от улицы Калинина. Нам очень приятно убирать дворы рядом с нашим колледжем. – Очень приятно проходить по чистым улицам, когда тут все убрано и красиво. На субботники мы ходим часто.

Мы живем в городе Минске, который мы очень сильно любим. Мы должны его оберегать и очищать. И не только на мероприятия, а и в обычные дни. Должны выносить мусор, выкидывать его в положенное место и не мусорить там, где не надо.

Оксана Галанова, начальник отдела по благоустройству и санитарному содержанию ЖКХ Первомайского района Минска:

Убрано 92 гектара земли. Именно по ЖКХ Первомайского района. Также с нами сегодня присутствует МЧС. За здоровье детям, объясняют, как себя правильно вести во время пожара и что нельзя палить газон. В общем, помогают тоже, также проводят профилактическую беседу с детьми.

В Минске осенние субботники стартовали 1 октября. За это время уже очистили от мусора и листвы свыше 3 тысяч гектаров территорий. Навели порядок в подвалах и на чердаках жилых домов и выполнили много других работ.