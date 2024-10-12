Останки бойцов Красной армии перезахоронили под Ленино в Горецком районе

События 1943 года сегодня вспоминали в Ленино. 81 год назад здесь шли ожесточенные бои по освобождению Горецкого района. Они унесли жизни тысячи воинов, в том числе польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Вместе с советскими солдатами они боролись с фашизмом. На месте сражений под Ленино создан мемориал, посвященный боевому содружеству в годы Великой Отечественной. Сегодня здесь перезахоронили останки бойцов Красной армии. Павших героев почтили минутой молчания.

Николай Борисенко, руководитель историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:

До сих пор многие эпизоды этих боев остаются неизвестными. В послевоенные годы поисковики находят очень много на этих полях. К сожалению, среди поднятых бойцов очень мало имен. Земля и время скрывают имена от исследователей и военных археологов.

Не забывают историю военных лет и простые поляки: приезжают с цветами к местам боевой славы, чтят память воинов-освободителей. В траурном митинге участие принял и бывший польский судья Томаш Шмидт. По его словам, битва под Ленино – символ братства оружия между дивизией Тадеуша Костюшко и солдатами Красной армии, а также народами Польши, Беларуси и России.

Мира Треневская, жительница Люблина (Польша):

Спасибо вам, белорусы, что вы аккуратно относитесь к памяти своей и поляков.

Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья:

В сложной геополитической ситуации это очень важное место, и нужно культивировать эти традиции. Беларусь является крепостью исторической памяти, ее сохранности, а также крепостью мира, поэтому она очень важна для европейцев и всего мира. Хотелось, чтобы больше людей из других стран сюда приезжали и ценили это.