Директор PandaDoc о разговоре с Президентом в СИЗО КГБ: «Диалог, по моему мнению, состоялся»

Новости Беларуси. Бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменена мера пресечения. Они вышли на свободу. Об этом сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1» директор PandaDoc Дмитрий Рабцевич. Алена Сырова:

Дмитрий, какие планы на жизнь дальше? Дмитрий Рабцевич, директор PandaDoc:

В первую очередь – это, конечно, увидеться с семьей. Но в дальнейшем, более долгосрочно – это работать, развиваться, есть идея построить компанию в ПВТ с помощью коллег, друзей и работать в этой юрисдикции. Потому что на данный момент, мне кажется, там созданы все условия для того, чтобы платить нормальные зарплаты, развиваться, строить будущее вместе.

Алена Сырова:

Мы так долго строили Беларусь – IT-страну, и сейчас многие говорят, что события последних месяцев могут сказаться негативно на этих планах. Некоторые вообще сомневаются в будущем IT в Беларуси. На ваш взгляд, быть этому или не быть? Дмитрий Рабцевич:

Мне кажется, что IT-страна – она развивающаяся, построенная уже, есть плацдарм, знания, навыки сотрудников, есть хорошие условия, в частности, декрет ПВТ и льготы, которые позволяют и позволят в будущем развиваться IT-отрасли в том векторе, который есть сейчас. Наверное, необходимо разделять политику и бизнес. В данном случае для бизнеса созданы все условия, которые есть на данный момент в декрете. Возможно, он будет дорабатываться, меняться, улучшаться, что для бизнеса исключительно положительная тенденция.

Алена Сырова:

Нельзя обойти стороной вчерашнюю встречу – в следственный изолятор КГБ приехал Президент. Ожидали, что такая встреча состоится? Дмитрий Рабцевич:

Это было неожиданностью. Формат беседы был не напряженный, простой, атмосфера была с целью построить диалог о том, как выходить из ситуации, какие есть идеи по поводу внесения изменений в конституционный строй. И этот диалог, по моему мнению, состоялся. Точки соприкосновения есть. Основным вопросом обсуждалась экономика, экономическое развитие будущее, также был вопрос о внесении поправок в Конституцию. Были и другие моменты, которые были близки собеседникам.