Директор минского ЖРЭО три года получал зарплату за «мертвых душ»

Новости Беларуси. Спустя 9 лет бывшего руководителя столичного ЖРЭО заподозрили в хищении денег через «мертвые души».

Руководитель три года получал зарплату за четверых. А если точнее, за себя и еще за трех несуществующих работников.

Ущерб государству составил свыше Br23,8 млн, что по курсу Нацбанка Беларуси на 31 мая 2006 составило $11 100.

УБЭП ГУВД Мингорисполкома:

Непрерывный мониторинг расходования денежных средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также аналогичный анализ трат коммунальщиков в прошлые годы позволили правоохранителям выявить действовавшую с июня 2003 г. по май 2006 г. схему хищения денежных средств ЖРЭО-2 Фрунзенского района столицы. Как выяснилось, в коммунальном унитарном предприятии "ЖЭУ-103" ЖРЭО-2 Фрунзенского района Минска на протяжении трех лет числились три «мертвые души», заработную плату которых получал в то время мастер, а теперь директор ЖРЭО.



Действия руководителя квалифицированы по ч. 4 ст. 210 («Хищение путём злоупотребления служебными полномочиями, совершённое в особо крупном размере») Уголовного кодекса Республики Беларусь. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело.

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