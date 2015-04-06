Прямой эфир

Директор минского ЖРЭО три года получал зарплату за «мертвых душ»

06 апреля 2015 18:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Спустя 9 лет бывшего руководителя столичного ЖРЭО заподозрили в хищении денег через «мертвые души».

Руководитель три года получал зарплату за четверых. А если точнее, за себя и еще за трех несуществующих работников.

Ущерб государству составил свыше Br23,8 млн, что по курсу Нацбанка Беларуси на 31 мая 2006 составило $11 100.

УБЭП ГУВД Мингорисполкома:
Непрерывный мониторинг расходования денежных средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также аналогичный анализ трат коммунальщиков в прошлые годы позволили правоохранителям выявить действовавшую с июня 2003 г. по май 2006 г. схему хищения денежных средств ЖРЭО-2 Фрунзенского района столицы. Как выяснилось, в коммунальном унитарном предприятии "ЖЭУ-103" ЖРЭО-2 Фрунзенского района Минска на протяжении трех лет числились три «мертвые души», заработную плату которых получал в то время мастер, а теперь директор ЖРЭО.

Действия руководителя квалифицированы по ч. 4 ст. 210 («Хищение путём злоупотребления служебными полномочиями, совершённое в особо крупном размере») Уголовного кодекса Республики Беларусь. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело.

Читайте по теме: Злоупотребление служебным положением. В прошлом году следователи раскрыли еще одно резонансное дело.

Напомним, мэр Гомеля вместе с приятелями незаконно распределили между собой 24 квартиры в четырех жилых домах. При этом стоимость квадратных метров была в разы ниже рыночной. Часть жилых помещений оформили на подставных лиц.

# общество # Коррупция

Другие новости рубрики

Все новости
Фрагмент уникальной фрески конца 17 века обнаружили во время земельных работ в Могилеве
06 апреля 2015 18:04

Фрагмент уникальной фрески конца 17 века обнаружили во время земельных работ в Могилеве

34 дня до Великой Победы: 6 апреля 1945 началась операция по освобождению Кёнигсберга
06 апреля 2015 17:47

34 дня до Великой Победы: 6 апреля 1945 началась операция по освобождению Кёнигсберга

Акция «Письмо победителю»: пионеры из Минска и Гомеля, военнослужащие и телеведущие СТВ написали свои послания
06 апреля 2015 17:31

Акция «Письмо победителю»: пионеры из Минска и Гомеля, военнослужащие и телеведущие СТВ написали свои послания