В 2024-м в Минской области введут в эксплуатацию 30 новых МТК

До конца года в Минской области введут в эксплуатацию 30 новых молочно-товарных комплексов. Перед животноводством стоит задача полностью уйти от привязного содержания скота, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Готовят к сдаче объект и в сельхозпредприятии «Агрофирма «Фаличи». Ввести в эксплуатацию МТК планируют в начале декабря. Комплекс рассчитан на 600 голов. Для комфорта животных здесь создали все условия: просторные и светлые помещения. У буренок будет свободный доступ к кормам и теплой воде в любое время.

Инна Атрощенко, директор сельхозпредприятия «Агрофирма «Фаличи»:

На данном комплексе нужно будет 6-7 доярок. На данный момент у нас на привязном содержании надо 14, чтобы были выходные и все, как положено по графику. Плюс в этом, что электроэнергии меньше расходуется на доение коров, потому что сразу 32 головы доятся. А на старом доярка может доить 2-3 головы.

Помимо двух зданий для содержания коров возвели современный доильно-молочный блок. Здесь установлены две линии, где одномоментно смогут доиться 32 головы. Все оборудование – белорусского производства. Кстати, уже сейчас в Минской области ведется изготовление проектно-сметной документации на следующие объекты. В ближайшей перспективе планируют построить не менее 80 новых МТК.