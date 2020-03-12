Директор Копыльского районного центра получила звание народного мастера Беларуси

Новости Беларуси. Директор Копыльского районного центра ткачества Татьяна Волкова стала народным мастером, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Директор Копыльского районного центра ткачества Татьяна Волкова стала народным мастером, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Более 20 лет она занимается возрождением искусства вышивки. За годы работы свое учреждение превратила в сокровищницу народной культуры.
Сейчас в области почетное звание имеют около четырех тысяч творцов.
Подробности в видеоматериале Григория Азаренка.