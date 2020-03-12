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Директор Копыльского районного центра получила звание народного мастера Беларуси

12 марта 2020 15:43
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Новости Беларуси. Директор Копыльского районного центра ткачества Татьяна Волкова стала народным мастером, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Директор Копыльского районного центра получила звание народного мастера Беларуси -1

Более 20 лет она занимается возрождением искусства вышивки. За годы работы свое учреждение превратила в сокровищницу народной культуры.

Директор Копыльского районного центра получила звание народного мастера Беларуси -4

Сейчас в области почетное звание имеют около четырех тысяч творцов.

Подробности в видеоматериале Григория Азаренка.

Директор Копыльского районного центра получила звание народного мастера Беларуси -7

# Женщины Беларуси # общество # Татьяна Волкова # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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