Директор Копыльского районного центра получила звание народного мастера Беларуси

Новости Беларуси. Директор Копыльского районного центра ткачества Татьяна Волкова стала народным мастером, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более 20 лет она занимается возрождением искусства вышивки. За годы работы свое учреждение превратила в сокровищницу народной культуры.