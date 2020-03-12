Новости экономики за 12.03.2020

Новости Беларуси. Какой опыт работы белорусских таможенников востребован у коллег по Таможенному союзу? Готовы ли нефтепроводы к прокачке азербайджанской нефти? Сколько человек уже подали декларации по подоходному налогу? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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31 МАРТА ИСТЕКАЕТ СРОК ПОДАЧИ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ ЗА 2019 ГОД
Налоговые декларации по подоходному налогу за 2019 год уже подала примерно треть физлиц, которым необходимо это сделать. У остальных есть время до 31 марта. Почти 7 500 деклараций было подано в электронном виде через личный кабинет. Популярность онлайн-подачи растет: нужно все лишь получить в налоговой логин и пароль для входа в личный кабинет.
Всего в прошлом году доход задекларировали 34,5 тысячи человек. В этом году налоговые ожидают не меньше. При нарушении срока предоставления налоговой декларации размер штрафа – от 54 до 270 рублей.
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