В каких городах Минской области автобусы начнут заменять электробусами

Новости Беларуси. Не только экономично, но и экологично. В столичном регионе традиционные автобусы частично заменят на электрические, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первые 110 электробусов появятся в Солигорске, Слуцке, Борисове, Молодечно и Жодино. На одной зарядке по крупному городу они смогут двигаться 250 километров. А вот по небольшим – да 150.