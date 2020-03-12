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В каких городах Минской области автобусы начнут заменять электробусами

12 марта 2020 15:31
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Новости Беларуси. Не только экономично, но и экологично. В столичном регионе традиционные автобусы частично заменят на электрические, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В каких городах Минской области автобусы начнут заменять электробусами-1

Первые 110 электробусов появятся в Солигорске, Слуцке, Борисове, Молодечно и Жодино. На одной зарядке по крупному городу они смогут двигаться 250 километров. А вот по небольшим – да 150.

В каких городах Минской области автобусы начнут заменять электробусами-4

Также планируется, что после реконструкции магистрали М3, соединяющей Минск с Витебском, для электробусов выделят отдельную полосу.

В каких городах Минской области автобусы начнут заменять электробусами-7

В каких городах Минской области автобусы начнут заменять электробусами-9

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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