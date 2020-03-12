«Становлюсь частью страны». В Минской области лучшим школьникам вручили паспорта

Новости Беларуси. Минская область присоединилась к Всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси!», которая посвящена Дню Конституции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Свой первый паспорт из рук губернатора Александра Турчина получили самые активные и талантливые школьники Минской области. Каждый из приглашенных достиг значительных успехов в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности.

Вручение состоялось в музее истории Великой Отечественной войны. Это место выбрали неслучайно: в 2020 году Беларусь широко отметит 75-летие Великой Победы.

Кирилл Шик, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:

Это традиционная акция, которая была начата Белорусским республиканским союзом молодежи. Она получила действительно республиканский масштаб. Акция проходит и на районном уровне, и на областном, и на республиканском.

Артем Жигалко, ученик Смолевичской средней школы № 1:

Я буду очень рад его получить. Это так, будто бы я становлюсь частью страны. Я получил награды на олимпиадах по географии.