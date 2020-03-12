«Становлюсь частью страны». В Минской области лучшим школьникам вручили паспорта

Новости Беларуси. Минская область присоединилась к Всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси!», которая посвящена Дню Конституции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Минская область присоединилась к Всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси!», которая посвящена Дню Конституции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Свой первый паспорт из рук губернатора Александра Турчина получили самые активные и талантливые школьники Минской области. Каждый из приглашенных достиг значительных успехов в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности.
Вручение состоялось в музее истории Великой Отечественной войны. Это место выбрали неслучайно: в 2020 году Беларусь широко отметит 75-летие Великой Победы.
Кирилл Шик, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:
Это традиционная акция, которая была начата Белорусским республиканским союзом молодежи. Она получила действительно республиканский масштаб. Акция проходит и на районном уровне, и на областном, и на республиканском.
Артем Жигалко, ученик Смолевичской средней школы № 1:
Я буду очень рад его получить. Это так, будто бы я становлюсь частью страны. Я получил награды на олимпиадах по географии.
Мероприятие прошло в преддверии Дня Конституции (он отмечается 15 марта). Завершился праздник экскурсией по музею.