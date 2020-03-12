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«Становлюсь частью страны». В Минской области лучшим школьникам вручили паспорта

12 марта 2020 15:35
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Новости Беларуси. Минская область присоединилась к Всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси!», которая посвящена Дню Конституции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Становлюсь частью страны». В Минской области лучшим школьникам вручили паспорта-1

Свой первый паспорт из рук губернатора Александра Турчина получили самые активные и талантливые школьники Минской области. Каждый из приглашенных достиг значительных успехов в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности.

«Становлюсь частью страны». В Минской области лучшим школьникам вручили паспорта-3

Вручение состоялось в музее истории Великой Отечественной войны. Это место выбрали неслучайно: в 2020 году Беларусь широко отметит 75-летие Великой Победы.

«Становлюсь частью страны». В Минской области лучшим школьникам вручили паспорта-5

Кирилл Шик, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ: 
Это традиционная акция, которая была начата Белорусским республиканским союзом молодежи. Она получила действительно республиканский масштаб. Акция проходит и на районном уровне, и на областном, и на республиканском.

«Становлюсь частью страны». В Минской области лучшим школьникам вручили паспорта-7

Артем Жигалко, ученик Смолевичской средней школы № 1: 
Я буду очень рад его получить. Это так, будто бы я становлюсь частью страны. Я получил награды на олимпиадах по географии.

«Становлюсь частью страны». В Минской области лучшим школьникам вручили паспорта-9

Мероприятие прошло в преддверии Дня Конституции (он отмечается 15 марта). Завершился праздник экскурсией по музею.

# Государственная социальная политика

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