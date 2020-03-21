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Директор Института ЖКХ: «У нас сегодня высочайший уровень доверия населения к государству»

21 марта 2020 16:13
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Проблемы в сфере ЖКХ обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

«Мобильное приложение, при привязке потребителя к адресу, позволяет его информировать обо всех аварийных ситуациях либо плановых работах»

Вадим Китиков, директор Института жилищно-коммунального хозяйства НАН Беларуси:
У нас сегодня высочайший уровень доверия населения к государству. И если проводить опросы, они уже проводились, социологические – какую бы систему обслуживания (частную или государственную), то у нас большая часть населения за то, чтобы государство обслуживало. Есть уровень доверия. Это, конечно, ничего не значит. Конкурировать надо, и высокий уровень услуг оказывать, да. Но сегодня есть такая возможность сохранить единую техническую политику, единую инвестиционную политику, единый подход. И это будет на благо отрасли.

Директор Института ЖКХ: «У нас сегодня высочайший уровень доверия населения к государству»-1

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Вадим Китиков

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