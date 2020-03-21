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Высаживаем плодовое дерево правильно: куда, как, и сколько удобрений вносить

21 марта 2020 15:56
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Весна – время посадки плодовых деревьев. Как выбрать дерево и правильно посадить его, рассказали в программе «Плюс-минус».

Высаживаем плодовое дерево правильно: куда, как, и сколько удобрений вносить-1

Тамара Грушева, кандидат сельскохозяйственных наук:
У нас есть саженцы: однолетний и двухлетний. Корневая система после хранения должна быть хорошо развита. Берём секатор, можем сделать такой надрезик. Она зелёненькая, корни не ломаются.

Высаживаем плодовое дерево правильно: куда, как, и сколько удобрений вносить-4

Обратите внимание, чтобы не было морозобоя, солнечных ожогов и повреждения мышами.

Участок должен быть выровненный, желательно под плодовые деревья выбирать южные склоны. Размер нашей посадочной ямы: 60-70 сантиметров – ширина и 70 сантиметров – глубина.

Высаживаем плодовое дерево правильно: куда, как, и сколько удобрений вносить-7

Насыпали ведро перегнойчика, обязательно, чтобы перегной был у нас не свежий, а перепревший. В нашу посадочную яму добавляем обязательно минеральные удобрения: суперфосфата – 50-80 граммов, калийного удобрения – 50-100 граммов.

Закрываем нашу смесь самым верхним плодородным слоем, ставим кол, берём саженец, ставим его к колышку, на этот холмик.

Высаживаем плодовое дерево правильно: куда, как, и сколько удобрений вносить-10

Расправляем аккуратненько корешки и присыпаем верхним слоем земли. Притаптываем плотненько, можно так немножечко встряхнуть.

Высаживаем плодовое дерево правильно: куда, как, и сколько удобрений вносить-13

Место прививки должно быть на высоте 5-10 сантиметров от уровня почвы.

Высаживаем плодовое дерево правильно: куда, как, и сколько удобрений вносить-16

Для полива нам нужно где-то под одно деревце 10-20 литров воды. Нужно наш саженец подвязать к колу. Для этого нам нужен подвязочный материал, он должен быть достаточно плотным, но мягким.

Высаживаем плодовое дерево правильно: куда, как, и сколько удобрений вносить-19

Наш саженец посажен, будем ждать плодов.

Высаживаем плодовое дерево правильно: куда, как, и сколько удобрений вносить-22

# Растения и цветы # общество # Тамара Грушева

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