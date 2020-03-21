Высаживаем плодовое дерево правильно: куда, как, и сколько удобрений вносить

Весна – время посадки плодовых деревьев. Как выбрать дерево и правильно посадить его, рассказали в программе «Плюс-минус».

Тамара Грушева, кандидат сельскохозяйственных наук:

У нас есть саженцы: однолетний и двухлетний. Корневая система после хранения должна быть хорошо развита. Берём секатор, можем сделать такой надрезик. Она зелёненькая, корни не ломаются.

Обратите внимание, чтобы не было морозобоя, солнечных ожогов и повреждения мышами. Участок должен быть выровненный, желательно под плодовые деревья выбирать южные склоны. Размер нашей посадочной ямы: 60-70 сантиметров – ширина и 70 сантиметров – глубина.

Насыпали ведро перегнойчика, обязательно, чтобы перегной был у нас не свежий, а перепревший. В нашу посадочную яму добавляем обязательно минеральные удобрения: суперфосфата – 50-80 граммов, калийного удобрения – 50-100 граммов. Закрываем нашу смесь самым верхним плодородным слоем, ставим кол, берём саженец, ставим его к колышку, на этот холмик.

Расправляем аккуратненько корешки и присыпаем верхним слоем земли. Притаптываем плотненько, можно так немножечко встряхнуть.

Место прививки должно быть на высоте 5-10 сантиметров от уровня почвы.

Для полива нам нужно где-то под одно деревце 10-20 литров воды. Нужно наш саженец подвязать к колу. Для этого нам нужен подвязочный материал, он должен быть достаточно плотным, но мягким.