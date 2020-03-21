Главврач Столбцовской районной больницы: «Нельзя быть хорошим управленцем, не зная азы медицины»

Новости Беларуси. В свете последних событий с коронавирусом на первый план выходит доступность и – главное – качество медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашей стране ситуация по-прежнему стабильная, что красноречивее любых слов говорит в пользу белорусских медиков. С таким ответственным подходом к своей важной и нужной работе – сохранять здоровье и спасать жизни людей – сложно выделить кого-то особо. Но и среди первых есть лучшие. Например, коллектив Столбцовской районной больницы, которая по итогам 2019 года была признана ведущей клиникой в Беларуси. О секретах такого успеха поговорим с главврачом этого храма здоровья Светланой Глебко. Рубрика «Мнение».

Сергей Прохоров, СТВ:

Итак, Столбцовская больница – лучшая в стране по итогам минувшего года. Как удалось достичь такого высокого результата? «Надо создать оптимальные какие-то условия для сотрудников и для населения»

Светлана Глебко, главный врач Столбцовской центральной районной больницы:

Я могу сказать, что это действительно работа в команде, целенаправленная работа. Почему это я так могу озвучить? Потому что вся деятельность моя как руководителя была направлена именно на то, что, надо создать оптимальные какие-то условия для сотрудников и для населения района для того, чтобы именно этим улучшить ту ситуацию демографическую, которая происходит в районе. Вообще, я сама по себе натура динамичная, все время чего-то хочу нового и всю жизнь что-то организовываю. «Нельзя быть и хорошим управленцем, не зная азы медицины» Сергей Прохоров:

А чего сейчас в вашей работе больше – врача или все-таки управленца? Светлана Глебко:

Я очень люблю свою профессию. И я считаю, что нельзя быть и хорошим управленцем, не зная азы медицины. Поэтому как врач я никуда не потерялась, но организационные моменты на сегодняшний момент как управленца, как менеджера у меня в первую очередь есть, потому что по-другому система не заработает в учреждении, если больше внимания уделять медицинской помощи. Все эти вопросы надо знать тоже, потому что без знания не проконтролируешь эту работу.

Сергей Прохоров:

Можете назвать какие-то ключевые моменты, которые отличают конкретно вашу Столбцовскую больницу от всех остальных в стране? «Мы, больница, позиционируем себя как дом» Светлана Глебко:

Я когда-то хотела реализовать идею – детское отделение с палатами, в которых есть Маша и медведи, зайцы, волки и все прочее. И мне это удалось. На сегодняшний момент всем, кто приезжает к нам, я всегда пытаюсь показать это приемное отделение, где на стенах – картинки из мультиков и всякое разное для детей. Синие, зеленые, желтые палаты, где очень приятно, комфортно отдыхать и лечиться детям. Мы, больница, позиционируем себя как дом – наш принцип, потому что больному человеку и так тяжело, а еще в этих зеленых старых стенах это весьма сложно.

У нас приемное отделение единственное среди районов такого уровня с разграничением зон – зеленый, красный, желтый – для правильной организации оказания медицинской помощи в экстренных ситуациях и в плановой госпитализации. Мы информатизированы, у нас электронный документооборот. «На распределении мы всегда говорили: жилье предоставляется» Сергей Прохоров:

Хватает ли вам профессионалов? Как обстоят дела с молодыми специалистами? Не секрет, выпускники вузов не всегда хотят ехать на периферию, в регионы работать. Светлана Глебко:

Когда я приехала на работу, укомплектованность кадрами была где-то 58 %. Конечно, когда я вникла в эту проблему в 2015 году, мне было страшно. И вот мы сами, по распределениям, были во всех вузах, привлекали молодых специалистов. Чем? Конечно, мы привлекали тем, что благодаря поддержке местных органов власти мы сделали реконструкцию корпуса старого, стоматологии. Сделали благоустроенное общежитие с квартирным типом. Две квартиры, 24 койко-места. Провели ремонты в сельских домах. Три семьи получили квартиры в этих отремонтированных домах. На распределении мы всегда говорили: жилье предоставляется. Это ключевая фраза, наверное, была – сразу же у молодых жилье.