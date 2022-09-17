Директор Института социологии НАН: около 90% белорусов чувствуют привязанность к своей стране

Новости Беларуси. У большинства белорусов семья и преемственность поколений в приоритете. К такому выводу пришли в Институте социологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сентябре там провели масштабное исследование, и его результаты показали, что у белорусов одинаковые взгляды на истинные ценности. А вот сплочению нашего народа, по итогам опроса, способствуют желание жить в стабильности и достатке, в независимой стране, ценя историческое прошлое. В основе единства белорусского общества – суверенитет.

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:

Современные белорусы чувствуют привязанность к своей стране, к малой родине и к тому месту, где в настоящее время живут и работают. Более 90 % опрошенных респондентов на это указали. В топе приоритетов стабильность, семья и историческое прошлое. И, безусловно, одна из важнейших ценностей, на которую указали участники опроса, – это сохранять суверенитет и ценить нашу свободу и нашу независимость.

Кроме того, данные социсследования показали, что около 90 % респондентов испытывают чувство привязанности к Беларуси.