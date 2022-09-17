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Новополоцк встретил День народного единства патриотическим молодёжным фестивалем

17 сентября 2022 11:49
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Новости Беларуси. Один из самых молодых городов Беларуси Новополоцк отмечает праздник 17 сентября патриотическим молодежным фестивалем «В единстве наша сила».

Новополоцк встретил День народного единства патриотическим молодёжным фестивалем-1

Центром притяжения стал городской парк культуры и отдыха. Интерактивные площадки представили крупнейшие предприятия, на которых трудится новополоцкая молодежь. Участники собрали карту нашей страны из магнитных элементов. Поднимали настроение публике и творческие коллективы школ искусств.

Новополоцк встретил День народного единства патриотическим молодёжным фестивалем-4

Антон Воробей, житель Новополоцка:
Это молодой праздник для нашего государства. И это день, когда мы можем сплотиться. День, когда мы все вместе понимаем всю значимость.

Новополоцк встретил День народного единства патриотическим молодёжным фестивалем-7

Николай Романовский, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Новополоцкого горисполкома:
Мы должны всячески содействовать тому, чтобы каждый гражданин нашей страны осознавал свое соучастие в общем деле для Республики Беларусь.

Новополоцк встретил День народного единства патриотическим молодёжным фестивалем-10

К слову, праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства, в Новополоцке проходят на протяжении недели. Это и общегородская физзарядка, конкурс чтецов и многое другое.

# День народного единства # общество # Антон Воробей # Николай Романовский # Фотофакт

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