Новополоцк встретил День народного единства патриотическим молодёжным фестивалем

Новости Беларуси. Один из самых молодых городов Беларуси Новополоцк отмечает праздник 17 сентября патриотическим молодежным фестивалем «В единстве наша сила».

Центром притяжения стал городской парк культуры и отдыха. Интерактивные площадки представили крупнейшие предприятия, на которых трудится новополоцкая молодежь. Участники собрали карту нашей страны из магнитных элементов. Поднимали настроение публике и творческие коллективы школ искусств.

Антон Воробей, житель Новополоцка:

Это молодой праздник для нашего государства. И это день, когда мы можем сплотиться. День, когда мы все вместе понимаем всю значимость.

Николай Романовский, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Новополоцкого горисполкома:

Мы должны всячески содействовать тому, чтобы каждый гражданин нашей страны осознавал свое соучастие в общем деле для Республики Беларусь.