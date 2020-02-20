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Директор гимназии о том, как туда набирают учителей: «Если он из другого учреждения, то обязательно «звонок другу», сарафанное радио включается»

20 февраля 2020 14:28
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Подготовку учителей обсуждали в программе «В обстановке мира».

Александр Луцевич, директор образовательного центра:
Я просто предлагаю подумать. Дискуссионный момент такой, что с другой-то, стороны – ну, получил он диплом. Но если он не стал специалистом, в общем-то, он не станет там работать, в этой сфере. По-разному. Некоторые я знаю примеры, что у них там диплом был 4-5 условно – маленькая оценка, они пошли в школу, они там уже всему научились и уже, в общем-то, работают специалистами. Вот здесь сложный вопрос

Александр Луцевич: «Мы должны школы подтягивать к гимназиям, а не гимназии опускать к школам и делать некое среднее»

Марина Ильина, директор гимназии № 10 г. Минска, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Мне бы не хотелось такого специалиста иметь в сотрудниках, который по математике имеет 4.

Директор гимназии о том, как туда набирают учителей: «Если он из другого учреждения, то обязательно «звонок другу», сарафанное радио включается» -1

Александр Луцевич, ведущий СТВ:
Мне бы тоже. Но с другой стороны, он успешно работает. И детям нравится, и историю он учит. То есть он научился как-то по ходу этому всему. Не всё однозначно.

Игорь Марзалюк:
Коллеги, вот когда берёте на работу в гимназию – не просто в школу, вы оценки смотрите, уровень квалификации оцениваете?

Марина Ильина:
Честно, да. Конечно, мы смотрим, как учился человек. Если он из другого учреждения, то обязательно «звонок другу», как мы называем. Полную картину знать, обстоятельства – сарафанное радио включается, когда мы узнаём об этом человеке.

Потому что принять в команду человека – да, иногда можно переучить, иногда человек оказался не в том месте, не в той ситуации, и можно дать шанс. Но дети не могут ждать, детям нужно сегодня развиваться, а не ждать, пока этот специалист как-то сформируется.

# Школы в Беларуси # общество # Марина Ильина # Александр Луцевич # Игорь Марзалюк

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