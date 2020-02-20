Директор гимназии о том, как туда набирают учителей: «Если он из другого учреждения, то обязательно «звонок другу», сарафанное радио включается»

Подготовку учителей обсуждали в программе «В обстановке мира».
Александр Луцевич, директор образовательного центра:
Я просто предлагаю подумать. Дискуссионный момент такой, что с другой-то, стороны – ну, получил он диплом. Но если он не стал специалистом, в общем-то, он не станет там работать, в этой сфере. По-разному. Некоторые я знаю примеры, что у них там диплом был 4-5 условно – маленькая оценка, они пошли в школу, они там уже всему научились и уже, в общем-то, работают специалистами. Вот здесь сложный вопрос
Александр Луцевич: «Мы должны школы подтягивать к гимназиям, а не гимназии опускать к школам и делать некое среднее»
Марина Ильина, директор гимназии № 10 г. Минска, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Мне бы не хотелось такого специалиста иметь в сотрудниках, который по математике имеет 4.