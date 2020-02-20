Луцевич об отношении педагогов к работе: «Будут конфликты. Но только это может привести к реальному образованию»

Роль учителя и этический кодекс педагога обсуждали в программе «В обстановке мира».

Марина Ильина: «Правила этические не должны стать неким кнутом, который бы помогал наказывать педагога»

Александр Луцевич, директор образовательного центра:

У нас образовательный центр, мы готовим к ЦТ. И, вроде бы, это можно назвать сферой услуг. Но когда я совмещаю две роли – я и директор образовательного центра, и я сам репетитор – готовлю к ЦТ по истории Беларуси и обществоведению, то есть две роли, и когда я принимаю преподавателей – обязательный посыл, я им говорю: «Пожалуйста, не воспринимайте, что вы сейчас оказываете услуги. Вы можете и задавать, вы можете и ругать, вы можете и мотивировать. Вы можете весь свой педагогический стаж, в общем-то, пытаться применять на них и разными способами. Главное – чтобы был результат.

Потому что здесь важно, как учитель себя поставит: он как урокодатель – он пришёл, отчитал лекцию и ушёл. Или же ты хочешь войти в жизнь этого человека, если ты хочешь вжиться вместе с ним, чтобы вместе с ним пройти этот путь к его результату на ЦТ. И во второй ситуации будет сложно. Будут конфликты, будет ещё что-то. Но только это может привести к реальному образованию и вот непосредственно к тому, что потом этот ученик будет тебя вспоминать и благодарить.

Вот, поэтому здесь ещё очень важно именно расти над каким-то уровнем преподавателей, как они себя, в том числе, будут готовы представить.