Александр Луцевич: «Мы должны школы подтягивать к гимназиям, а не гимназии опускать к школам и делать некое среднее»

Игорь Марзалюк: 2018 год. Мы участвовали в PISA – как вы оцениваете результаты PISA? И, как я считаю, более чем связанный момент – вот когда министерство образования вводит то или иное нововведение, оно потом анализирует результаты этого нововведения? Я имею в виду отмену экзаменов в гимназии. Как вам видится эта проблема?

Александр Луцевич, директор образовательного центра:

Прямая корреляция идёт. Мы знаем, что, если этот экзамен делить по выпускникам – школьникам – там, если не ошибаюсь, 10 классы, правда, принимали участие 15-летние школьники: гимназии и лицеи набрали хорошие баллы, школьники набрали ниже баллы. Но, в среднем, получилось, в среднем. Да, мы где-то посерединке по этому рейтингу получились. И это показывает о том, что гимназии и лицеи – это реально очень хорошая вещь, которая позволяет создать такой кластер людей, которые стремятся за знаниями, которые объединяются в эти сильные группы, классы. И стремятся друг за другом, и это развивается. Школы – ну, получается, что там – мы не говорим о том, что школы должны там и оставаться. Мы должны школы подтягивать к гимназиям, а не гимназии опускать к школам и делать некое среднее. Здесь должен быть немножко другой взгляд должен быть на всю эту позицию. Поэтому вот об этом важно помнить.