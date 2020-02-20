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«Белавиа» может открыть лоукосты из областных центров

20 февраля 2020 13:37
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Новости Беларуси. В 2019 году впервые в истории «Белавиа» перевезла более 4 миллионов пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Белавиа» может открыть лоукосты из областных центров-1

Регулярные полеты из Минска осуществляются в 55 аэропортов 30 стран и это не предел. В расписании скоро появятся рейсы в Вену, Ташкент, Актау, а к летнему сезону добавят маршрут в курортный город Испании – Реус.

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«Белавиа» может открыть лоукосты из областных центров-4

Авиаперевозчик намерен расширять чартерные программы и выполнять их из всех областных центров, в том числе прорабатывают лоукост-направления.

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Все это, в первую очередь, за счет пополнения авиапарка. Прибытие первого из трёх новых самолётов Embraer ожидается уже в конце 2020 года. 

# Авиасообщение # общество # Фотофакт

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