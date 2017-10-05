Директор Дворца Республики: «Как ребёнок, который пришёл в школу, мы ничего, по большому счёту, не умели»

Пётр Волков, директор Дворца Республики, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Пётр Волков, директор Дворца Республики:

Основная функция Дворца Республики, самая главная – это обеспечение государственных протокольных мероприятий. Как в стенах Дворца Республики (а раньше это было всё здесь) – теперь, в связи с вводом новых специальных объектов, частично здесь, частично работаем на других площадках: на Победителей, 14, на «Славянском базаре», на «Дожинках» и так далее. Мы работаем со своими людьми, оборудованием на этих объектах.

Так вот, обеспечение госпротокола – более, а на втором месте уже концерты.

Вы смотрели, как, допустим, выглядят такие протокольные в Кремле? Всё-таки, опыт откуда-то брать надо.

Пётр Волков:

Естественно, как ребёнок, который пришёл в школу, мы ничего, по большому счёту, и не умели. Особенно, что касается организации концертной деятельности. Что касается протокола, я пришёл сюда с должности заместителя начальника главного управления по обслуживанию дипкорпуса и официальных делегаций. И было такое решение управляющего делами, на тот момент, что: «Ты пойдёшь, достроишь этот Дворец – ты этим занимался в дипсервисе. И научишь людей, как работать с протокольными мероприятиями».

Пока я это всё сделал, управляющий поменялся.

Потихоньку вжился в эту роль. Я Вам скажу откровенно: мне нравится.