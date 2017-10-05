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Первая станция связи на солнечных батареях появилась в Любанском районе

05 октября 2017 16:54
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Новости Беларуси. Вышку возвели рядом с местом строительства Нежинского горно-обогатительного комбината, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вместо электротока оборудование питается энергией солнца и дизель-генераторами.

Всего смонтированы 54 солнечные панели. Они заряжают аккумуляторы, которые рассчитаны на долгосрочную эксплуатацию и не боятся перепадов температур, а еще могут работать автономно до 8 часов. Станция – своеобразный эксперимент. Если он удастся, то такие объекты будут вводить еще.

# общество # Экологическая обстановка в Беларуси # Фотофакт # Экология

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