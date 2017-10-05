В Минской области включили отопление в жилых домах: регулировочные работы займут 5 дней

Согласно законодательству, потребителей второй очереди подключают в случае среднесуточной температуры в течение 5 суток не выше 8°С.

Новости Беларуси. В квартирах жителей столичного региона стало более комфортно. В жилом фонде подключают отопление согласно соответствующему распоряжению Миноблисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Василий Шашок, генеральный директор ГО «ЖКХ Минской области»:

С сегодняшнего дня отопление начало включаться в жилых домах. Не позднее завтрашнего дня мы закончим обеспечение подачи тепла в жилые дома.

Максимум в течение пяти дней мы проведем регулировочные работы.

Следующие – и последние в очереди – административные здания, офисы. Судя по погоде, и там скоро будет тепло.