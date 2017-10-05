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В Минской области включили отопление в жилых домах: регулировочные работы займут 5 дней

05 октября 2017 16:52
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Новости Беларуси. В квартирах жителей столичного региона стало более комфортно. В жилом фонде подключают отопление согласно соответствующему распоряжению Миноблисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Согласно законодательству, потребителей второй очереди подключают в случае среднесуточной температуры в течение 5 суток не выше 8°С.

В Минской области включили отопление в жилых домах: регулировочные работы займут 5 дней-1

Василий Шашок, генеральный директор ГО «ЖКХ Минской области»:
С сегодняшнего дня отопление начало включаться в жилых домах. Не позднее завтрашнего дня мы закончим обеспечение подачи тепла в жилые дома.

Максимум в течение пяти дней мы проведем регулировочные работы.

Следующие – и последние в очереди – административные здания, офисы. Судя по погоде, и там скоро будет тепло.

# общество # Отопительный сезон # Фотофакт # Василий Шашок

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