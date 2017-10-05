Человеку нужно просто перенастроить цифровые каналы: как смотреть СТВ в HD

Новости Беларуси. Уже несколько дней СТВ выходит в новом формате – HD, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для телекомпании это огромный шаг вперед. Буквально несколько лет назад мы уходили от аналога, а уже сегодня потесниться пришлось и цифре. Первыми четкие кадры увидели жители Минска и области. Через год HD-картинка станет доступна всей Беларуси. Как решить техническую головоломку и увидеть телеканал СТВ в высоком качестве?

Смотреть на незамыленную картинку СТВ на своих экранах могут пользователи сразу нескольких операторов. Для клиентов каждого из них свои условия. Для начала понадобится, как минимум, приобрести современный телевизор. Кстати, предпочитающих четкое изображение с каждым днем становится все больше. Да и на полках в магазине только экраны с поддержкой высокой четкости. Виктория Ходосок, СТВ:

А вот по законам рынка продавать телевизоры последнего поколения, которые поддерживают HD-формат, при этом показывая на экранах в магазинах ТВ стандартного вещания, не выгодно, скромно признаются продавцы. То ли дело уже сейчас. Смотреть канал высшей пробы – СТВ в HD – один из операторов (Минские телевизионные информационные сети) всем своим клиентам предлагает как раз на том самом телевизоре с «примочками» и на определенной частоте – 418 мегагерц. В зависимости от модели телевизора, настройка может происходить как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Евгения Миткевич, начальник отдела по связям с общественностью ОАО «Минские телевизионные информационные сети»:

По большому счету, человеку нужно просто перенастроить цифровые каналы, если они не перенастроились автоматически. Пока у нас СТВ-HD находится на 418 мегагерц в тестовом режиме. Если что-то поменяется, то мы, конечно же, оповестим всех наших абонентов. Четкая и реалистичная картинка от СТВ и у Космос-ТВ. Для получения HD-сигнала к телевизору понадобится специальное оборудование.

Антон Катков, первый заместитель генерального директора СООО «Космос ТВ»:

Небольшая карточка, так называемый CAM-модуль, который позволяет раскодировать кабельные каналы-HD. Если у вас в телевизоре нет этого CA-слота, то все кабельные операторы предоставляют свою приставку.