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Директор Дворца Республики: «Для меня это – как ребёнок. Он ещё, можно сказать, не родился, а я уже здесь работал на стройке»

05 октября 2017 19:31
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Пётр Волков, директор Дворца Республики, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Директор Дворца Республики: «Как ребёнок, который пришёл в школу, мы ничего, по большому счёту, не умели»

Пётр Волков, директор Дворца Республики: «Артист привыкает к одному человеку. И иногда ему верит на слово, а с договором подходишь – никак»

Директор Дворца Республики: «Было и: «Не хотим с государственным». Сегодня видят, что это – надёжнее. Ну, куда мы денемся с этим зданием?»

Директор Дворца Республики об организаторах концертов: «Ещё три организации серьёзно занимаются этим направлением. Остальные – только портят»

«Не ставлю так – мне убавили, я всем убавляю»: какая зарплата у директора Дворца Республики?

# Культура # Достопримечательности Минска # Пётр Волков

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