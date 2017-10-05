Директор Дворца Республики: «Для меня это – как ребёнок. Он ещё, можно сказать, не родился, а я уже здесь работал на стройке»

Пётр Волков, директор Дворца Республики, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Директор Дворца Республики: «Как ребёнок, который пришёл в школу, мы ничего, по большому счёту, не умели»
Пётр Волков, директор Дворца Республики: «Артист привыкает к одному человеку. И иногда ему верит на слово, а с договором подходишь – никак»
Директор Дворца Республики: «Было и: «Не хотим с государственным». Сегодня видят, что это – надёжнее. Ну, куда мы денемся с этим зданием?»
Директор Дворца Республики об организаторах концертов: «Ещё три организации серьёзно занимаются этим направлением. Остальные – только портят»
«Не ставлю так – мне убавили, я всем убавляю»: какая зарплата у директора Дворца Республики?