«Получилось насыщенное действо». 4 мая на выставке «СМИ в Беларуси» презентованы две программы СТВ

Новости Беларуси. Самые актуальные тренды современной журналистики на крупнейшей медиа-площадке Европы. Международная выставка «СМИ в Беларуси» продолжает свою работу в Минске. Традиционно в форуме участвует и наш телеканал.

На стенде СТВ 4 мая презентовали программы «Новости спорта» и «Утро. Студия хорошего настроения». Главными героями стали ведущие и журналисты. Интерес у зрителей вызвали творческие конкурсы – песни и танцы заряжали энергией посетителей несколько часов. Кроме того, любой желающий мог попробовать себя в роли репортера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.