Турчин: ЕАЭС следует активно расширять круг сотрудничества

Завершился двухдневный рабочий визит премьер-министра Беларуси Александра Турчина в Казахстан. Глава правительства в Шымкенте участвовал в заседаниях Евразийского межправсовета – в узком и расширенном составах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Турчин заявил, что Беларусь нацелена на активную совместную работу по дальнейшему развитию евразийской интеграции. При этом, Евразийский союз должен оставаться надежной площадкой, гарантирующей стабильность и уверенный рост экономик, а для других стран служить мощным маяком экономического прагматизма. Беларусь выступила за активное развитие евразийской интеграции.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Следует продолжить системную работу по расширению круга стран, с которыми государства – члены ЕАЭС развивают сотрудничество на принципах свободной торговли. Работа по практической реализации торговых соглашений, заключенных с нашими друзьями – Вьетнамом, Сербией, Ираном, Монголией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Индонезией – должна быть на особом контроле комиссии на постоянной основе. Но останавливаться на достигнутом нельзя. Нужно активно идти на встречу нашим партнерам в Азии, Африке, арабском мире, Латинской Америке. Актуальным направлением коллективных усилий является эффективное функционирование транспортно-логистического каркаса ЕАЭС с акцентом на диверсификацию международных транспортных маршрутов, обеспечение связанности ЕАЭС с ключевыми рынками сбыта евразийских товаров и каналами поставок критического импорта.