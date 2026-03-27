Турчин: ЕАЭС следует активно расширять круг сотрудничества
Завершился двухдневный рабочий визит премьер-министра Беларуси Александра Турчина в Казахстан. Глава правительства в Шымкенте участвовал в заседаниях Евразийского межправсовета – в узком и расширенном составах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Турчин заявил, что Беларусь нацелена на активную совместную работу по дальнейшему развитию евразийской интеграции. При этом, Евразийский союз должен оставаться надежной площадкой, гарантирующей стабильность и уверенный рост экономик, а для других стран служить мощным маяком экономического прагматизма.
Беларусь выступила за активное развитие евразийской интеграции.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
Следует продолжить системную работу по расширению круга стран, с которыми государства – члены ЕАЭС развивают сотрудничество на принципах свободной торговли. Работа по практической реализации торговых соглашений, заключенных с нашими друзьями – Вьетнамом, Сербией, Ираном, Монголией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Индонезией – должна быть на особом контроле комиссии на постоянной основе. Но останавливаться на достигнутом нельзя. Нужно активно идти на встречу нашим партнерам в Азии, Африке, арабском мире, Латинской Америке.
Актуальным направлением коллективных усилий является эффективное функционирование транспортно-логистического каркаса ЕАЭС с акцентом на диверсификацию международных транспортных маршрутов, обеспечение связанности ЕАЭС с ключевыми рынками сбыта евразийских товаров и каналами поставок критического импорта.
Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Главы правительств обсудили внешнеэкономическую ситуацию, те вызовы, с которыми наши страны сталкиваются, что вполне понятно с учетом геополитической ситуации, но премьеры обсудили это в экономическом контексте. И, конечно, все выразили озабоченность в том контексте, что нам надо на эти вызовы смотреть вместе и отвечать на них точно так же вместе. Поэтому очень большое внимание на этом заседании межправсовета уделяется именно вопросам развития промышленной кооперации, финансовой поддержки, объединения усилий, соединения потенциалов всех стран для того, чтобы уже в «Индустрию 5.0» вступать вместе.
Наступило время пятой промышленной революции, основанной на цифровой трансформации, а также автоматизации и роботизации производства. Об этом глава белорусского правительства заявил на пленарной сессии цифрового форума «Индустрия 5.0: Сила взаимодействия».
Александр Турчин отметил, что сегодня Евразийская экономическая комиссия проводит масштабную работу в рамках развития данной концепции. Основной принцип – переход от простой автоматизации к созданию среды, где технологии служат человеку, а не заменяют его.