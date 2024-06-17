Мастерица из Гродно создаёт огромный гобелен – какую историю рассказывает полотно?

Сохранить культурное наследие и передать его будущим поколениям. Елена Шунейко из Гродно активно популяризирует ткачество. Ее творчество занесено в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. А в начале 2023 года мастерица стала одним из десяти деятелей культуры, получавших грант Президента. Благодаря финансовой поддержке летом в Гродно впервые прошел посвященный ткачеству праздник народного творчества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас Елена Шунейко за счет средств гранта создает гобелен.

Вот так каждый день уже на протяжении года известная гродненская мастерица Елена Шунейко работает над созданием своего очередного гобелена. Двухметровое полотно почти готово, оно посвящено 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И создается оно в технике одностороннего перебора.

Елена Шунейко, методист Гродненского областного методического центра народного творчества:

Пашчасціла ў жыцці, што ў мяне ёсць вучаніца. Будзе працяг маёй творчасці. Усе, што стварае народ, духоўнае багацце – яго трэба захоўваць. Без ведання сваіх каранёў, сваёй народнай творчасці (ткацтва, абрадаў, песень, танцаў, мовы) немагчыма быць чалавекам шматгранным.