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Мастерица из Гродно создаёт огромный гобелен – какую историю рассказывает полотно?

17 июня 2024 17:27
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Сохранить культурное наследие и передать его будущим поколениям. Елена Шунейко из Гродно активно популяризирует ткачество. Ее творчество занесено в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. А в начале 2023 года мастерица стала одним из десяти деятелей культуры, получавших грант Президента. Благодаря финансовой поддержке летом в Гродно впервые прошел посвященный ткачеству праздник народного творчества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас Елена Шунейко за счет средств гранта создает гобелен.

Мастерица из Гродно создаёт огромный гобелен – какую историю рассказывает полотно?-1

Вот так каждый день уже на протяжении года известная гродненская мастерица Елена Шунейко работает над созданием своего очередного гобелена. Двухметровое полотно почти готово, оно посвящено 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И создается оно в технике одностороннего перебора.

Мастерица из Гродно создаёт огромный гобелен – какую историю рассказывает полотно?-4

Елена Шунейко, методист Гродненского областного методического центра народного творчества:
Пашчасціла ў жыцці, што ў мяне ёсць вучаніца. Будзе працяг маёй творчасці. Усе, што стварае народ, духоўнае багацце – яго трэба захоўваць. Без ведання сваіх каранёў, сваёй народнай творчасці (ткацтва, абрадаў, песень, танцаў, мовы) немагчыма быць чалавекам шматгранным.

Мастерица из Гродно создаёт огромный гобелен – какую историю рассказывает полотно?-7

На полотне – белорусские поля, леса, реки, озера, города и села. Центральное место занимают храмы и замки. Коложская церковь здесь соседствует с Сынковичской, Старый замок в Гродно – с новогрудской Замковой горой. Рядом также Жировичский монастырь и другие исторические объекты. А еще символы родной Беларуси – аисты, зубры, васильки. Оживляют композицию танцующие пары в национальных костюмах.

Подробнее – в видеосюжете.

# Народное творчество # общество # Новости Гродно и Гродненской области

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