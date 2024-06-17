Что самое важное в работе медика? Ответили победители конкурса «Врач года»

Юрий Царев, ведущий: Детская хирургия – это особый вид хирургии, потому что взрослый хирург говорит, что я не могу оперировать ребенка, потому что у ребенка все рядышком, маленькое. Правда это или нет?

Павел Черноглаз, заведующий отделением Республиканского научно-практического центра детской хирургии:

Конечно, это правда. Чем меньше наш пациент, тем это меньше, менее зрелое, более ранимое. Шаг каждого движения имеет большую миллиметровую ценность. То, что он растет, тоже надо учитывать при выполнении той процедуры сейчас, надо понимать, что надо сделать так, если это позволяет технология и возможности, чтобы она была наиболее долго эффективна на протяжении жизни ребенка.

Юрий Царев:

Вы заведующая терапевтическим отделением. Терапевт – это тот врач, к которому идет поток больных. У нас, в принципе, нет такого понятия, как семейный врач, но это, можно сказать, и психолог, и собеседник, и профессионал, который ставит диагноз, помогает. Скажите, тяжело ли работать в таком потоке, когда каждый идет со своей болью?