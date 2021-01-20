«Диалог был откровенный». Что говорят студенты после встречи с Натальей Кочановой?

Новости Беларуси. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова ответила на вопросы студентов БГУ во время открытого диалога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча длилась около трех часов и проходила в уже традиционном формате «вопрос – ответ». Поговорить о главном молодых людей пригласили в Совет Республики. Это уникальная возможность для наших студентов увидеть своими глазами работу верхней палаты парламента и познакомиться с местом, где в повестке ежедневно стоят важные для всей страны вопросы и принимаются законопроекты. Наталья Кочанова о встрече со студентами БГУ: делаем выводы для того, чтобы понимать в каком направлении двигаться дальше

Студенты, выпускники и магистранты главного вуза страны смогли спросить спикера Совета Республики о том, что сегодня действительно волнует каждого из них. Среди актуальных тем – поступление в университет и распределение, борьба с пандемией коронавируса, законотворческие инициативы и даже глобальные планы развития страны, в том числе предстоящее Всебелорусское народное собрание. Диалог получился откровенным, насыщенным и полезным, отметили участники.

Максим Тютеньков, студент 4-го курса факультета журналистики БГУ:

Я в Совете Республики вообще первый раз. Когда видишь это здание, где решаются важные проблемы, важные вопросы для страны, – увидеть это все воочию очень интересно. И на самом деле эмоции после встречи только положительные. На все вопросы мы получили ответы. Я скажу больше, что это были развернутые ответы, это не были какие-то тезисы. Наталья Ивановна старалась это все подкреплять какими-то примерами. Диалог был откровенный. Можно сказать, что диалог был на равных.

Анастасия Евтушкевич, студентка 4-го курса филологического факультета БГУ:

У каждого активная гражданская позиция, каждый интересуется будущим нашей страны. Мы можем говорить, мы хотим говорить. И когда на нас подают такие надежды, значит, в нас верят и значит, мы чего-то стоим, конечно.