Фёдор Повный: не сталкивать лбами, а созидать и умиротворять, тогда мы будем настоящие и у нас будут общие интересы

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода:

Чтобы была здоровая семья, крепкая семья и как итог – здоровое и крепкое государство. Не красивыми словами, а реальными делами, с одной стороны. С другой стороны, вы задали вопрос, что у нас общего. А общее – это все мы вместе. Потому что, как говорил известный мэр города, ныне почивший Михаил Яковлевич Павлов: «Наши горожане – это ваши прихожане. И ваши прихожане – это наши горожане». Я думаю, если мы будем понимать, что каждый из нас в меру своей образованности, духовного строя, в меру своего понимания жизни будет ощущать ответственность – каждый – не дискутировать, не сталкивать лбами людей, а созидать и умиротворять, вот тогда мы будем настоящие и тогда у нас будут настоящие общие интересы.