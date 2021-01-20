Фёдор Повный: не сталкивать лбами, а созидать и умиротворять, тогда мы будем настоящие и у нас будут общие интересы

Новости Беларуси. Белорусская православная церковь видит своей насущной задачей поддержку института семьи в условиях сложившихся тревожных тенденций. Православная этика требует от родителей быть примером своим детям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Елена Богдан: наша первая акция, наше первое рождественское чудо – это чтобы взрослые услышали своих детей
Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода:
Чтобы была здоровая семья, крепкая семья и как итог – здоровое и крепкое государство. Не красивыми словами, а реальными делами, с одной стороны. С другой стороны, вы задали вопрос, что у нас общего. А общее – это все мы вместе. Потому что, как говорил известный мэр города, ныне почивший Михаил Яковлевич Павлов: «Наши горожане – это ваши прихожане. И ваши прихожане – это наши горожане». Я думаю, если мы будем понимать, что каждый из нас в меру своей образованности, духовного строя, в меру своего понимания жизни будет ощущать ответственность – каждый – не дискутировать, не сталкивать лбами людей, а созидать и умиротворять, вот тогда мы будем настоящие и тогда у нас будут настоящие общие интересы.