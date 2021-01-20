Елена Богдан: наша первая акция, наше первое рождественское чудо – это чтобы взрослые услышали своих детей

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:

Мы, взрослые, очень хорошо знаем, чего мы хотим от своих детей. Какими мы их видим, что они должны делать, как должны себя вести, учиться. Но мы практически не знаем, что же хотят наши дети от нас, взрослых, пап и мам. И вот наша первая акция, наше первое рождественское чудо – это то, чтобы взрослые услышали своих детей. Этот маленький часовой спектакль, мне кажется, должен стать первым шагом в Году народного единства. Мы хотим получить мир и спокойствие сначала в семьях, а потом в нашей большой стране.