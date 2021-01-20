Елена Богдан: наша первая акция, наше первое рождественское чудо – это чтобы взрослые услышали своих детей

Новости Беларуси. Школа, семейные ценности и будущее страны. Белорусский союз женщин дал старт акции, посвященной Году народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Школа, семейные ценности и будущее страны. Белорусский союз женщин дал старт акции, посвященной Году народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фёдор Повный: не сталкивать лбами, а созидать и умиротворять, тогда мы будем настоящие и у нас будут общие интересы
Мероприятие 20 января прошло под названием «Рождественские чудеса» и объединило представителей органов государственного управления, общественных организаций и бизнеса. Перед гостями с театрализованным спектаклем выступили воспитанники детско-юношеского ансамбля народного эстрадного танца «Палесская зорачка».
Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:
Мы, взрослые, очень хорошо знаем, чего мы хотим от своих детей. Какими мы их видим, что они должны делать, как должны себя вести, учиться. Но мы практически не знаем, что же хотят наши дети от нас, взрослых, пап и мам. И вот наша первая акция, наше первое рождественское чудо – это то, чтобы взрослые услышали своих детей. Этот маленький часовой спектакль, мне кажется, должен стать первым шагом в Году народного единства. Мы хотим получить мир и спокойствие сначала в семьях, а потом в нашей большой стране.
Все завершилось общественным дискурсом «Крепкая семья – стабильное государство». Выработка новых идей и решений в рамках акции станет основой для совершенствования законодательства о семье.