Наталья Кочанова о встрече со студентами БГУ: делаем выводы, чтобы понимать, в каком направлении двигаться дальше

Встреча длилась около трех часов и проходила в уже традиционном формате «вопрос – ответ». Поговорить о главном молодых людей пригласили в Совет Республики. Это уникальная возможность для наших студентов увидеть своими глазами работу Верхней палаты парламента и познакомиться с местом, где в повестке ежедневно стоят важные для всей страны вопросы и принимаются законопроекты.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Ребята изъявили когда-то желание – на одной из встреч они попросили встречу провести в Совете Республики, посмотреть на этот государственный орган, чем занимается, где находится. Поэтому мы пригласили их сюда, в Совет Республики, и сегодня вот состоялась такая встреча с молодыми ребятами, которые сегодня студенты, магистранты. Вы знаете, очень много было вопросов. Вопросы разномасштабные, разные по своему содержанию и глубине. И мне сегодня эта встреча очень понравилась. Мы, исходя из этих встреч, конечно, делаем определенные выводы для того, чтобы четко понимать, насколько, в каком направлении мы должны двигаться дальше и работать.