«Диагноз сохранится в течение 3 лет». Кого призовут весной в армию после изменения требований к состоянию здоровья

Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира».

Минобороны о новых требованиях к состоянию здоровья призывников: «Боятся, что внезапно все станут годными. Это далеко не так»

Игорь Мартынов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я, может, здесь поясню в этом вопросе такую вещь, что, да, ажиотаж пошёл. Потому что многие боятся, что да, вот осенью он был признан негодным к военной службе и зачислен в запас, что вот сейчас весной его вызовут на комиссию, проведут переосвидетельствование, и его диагноз поменяется, и он будет призван в Вооруженные силы. Это далеко не так.

Комиссия, которая принимала решение, призывная комиссия принимала решение, вот, осенью, он был признан негодным к военной службе – этот диагноз сохранится в течение 3 лет. Он зачислен в запас в течение трёх лет. И только через 3 года медицинская комиссия возьмёт его на переосвидетельствование, и после этого будет принято решение о степени его годности.

Годен он или не годен – это первое. Второе, что я бы хотел в этом вопросе сказать: когда говорят, что вот, всех негодных сейчас возьмут, это не говорит о то, что все пойдут и будут служить – там в силы специальных операций, либо пойдут они в части разведки, либо пойдут они в части специального назначения. Нет, у нас все призывники разделены на 12 граф состояния здоровья. И в соответствующей графе состояния здоровья – они подходят под те или иные воинские части, где будут служить те или иные призванные молодые люди.