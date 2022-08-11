ДФР – 30 лет. Чем за этот срок прославилась служба?

О приоритетных задачах ведомства и о тех, кто защищает экономические интересы общества и государства, – в репортаже Глеба Прокофьева.

Новости Беларуси. На страже экономической безопасности страны стоят сотни сотрудников органов финансовых расследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году служба отмечает 30-летие со дня образования. По этому случаю 11 августа в столице прошли праздничные мероприятия.

«Стоим на защите экономической безопасности Беларуси». Спросили у работников ДФР, что для них значит служба в ведомстве.

В Белгосфилармонии собрались более 400 сотрудников Департамента финансовых расследований. Отметить юбилей ведомства они приехали со всех регионов страны. Сегодня здесь и Александр Шаройкин. Его профессиональный путь начался в 1997-м. Тогда он занимал должность инспектора.

Сергей Туптало, начальник Слонимского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Гродненской области:

Вот уже на протяжении 19 лет я нахожусь в рядах этого по-настоящему правоохранительного органа, который стоит на страже интересов государства. Хотел бы сказать, что это довольно долгий путь (подробности).

Со сцены Белгосфилармонии в адрес сотрудников финансовой милиции прозвучали слова благодарности за ежедневный труд. Не забыли и о тех, кто стоял у истоков службы и отдал ей многие годы: отдельные поздравления в этот вечер ветеранам. Сегодня силы органов финансовых расследований сконцентрированы на нескольких направлениях. Среди них – противодействие коррупции, пресечение незаконной предпринимательской деятельности, борьба с зарплатами в конвертах и не только. В 2020-м одной из приоритетных задач органов финансовых расследований стало выявление и пресечение финансирования деструктивных процессов в стране. На первых этапах денежные средства переводились на карт-счета белорусов, в том числе из-за границы.